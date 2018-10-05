Mama getirene bedava sinema bileti

CHP’li Maltepe Belediyesi’nin, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü için düzenlediği film gösterimini vatandaşlar, kedi ve köpek maması getirerek izledi. Toplanan 200 kilogram mama, ilçedeki sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanılacak.

"Kedi"yi gösterdiler

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü Maltepe’de farklı bir etkinlikle kutlandı. Maltepe Belediyesi, Amerika’da büyük ilgi gören ve en çok izlenen Türk filmlerinden Ceyda Torun imzalı “Kedi” filmi için özel gösterim düzenledi. Film, Galata, Samatya, Kandilli ve Nişantaşı gibi İstanbul’un farklı semtlerinde yaşayan 7 kedinin hayat hikayesini anlatıyor.

Hayvanseverler tarafından büyük ilgiyle karşılanan ve TIME dergisi tarafından 2017’nin en iyi 10 filmi arasında gösterilen belgesel filmin Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’ndeki gösterimi için bilet yerine mama getirilmesi istendi. Yapılan çağrıya vatandaşlardan büyük destek geldi ve 200 kilogram kedi ve köpek maması toplandı. Toplanan mamalar, ilçe genelinde sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanılacak.

Sinemaya mama getirerek giren bir hayvansever, “Hayvanları seviyoruz, destek vermek için geldik. Onların da yaşamaya hakları var. Maltepe Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir çalışma yapmışlar, destekliyoruz” dedi. Başka bir hayvansever ise “Maltepe Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Hayvanlar bizim dostlarımız, bize karşılıksız sevgi veriyorlar. O yüzden onlara yardım etmeliyiz” şeklinde konuştu.