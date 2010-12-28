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Politika

'Malzeme var ama hamarat değiller'

Kılıçdaroğlu, İstanbul’dan ziyarete gelen bir grup partiliyi CHP Genel Merkezi’nde kabul etti...

28 Aralık 2010 02:00

T24 - CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP iktidarında yapacakları için gereken kaynakları çok iyi bildiklerini belirterek, “Eğer hamarat bir kadın varsa az malzemeyle olağanüstü güzel yemekler yapar. Bunların elinde malzeme çok, hamarat değiller, yaptıklarını da berbat ediyorlar” dedi.

Kılıçdaroğlu, İstanbul’dan ziyarete gelen bir grup partiliyi CHP Genel Merkezi’nde kabul etti. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:

Malzeme var ama hamarat değiller

Salonu dolduranların coşkusunun güzel bir tablo oluşturduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Eskiden erkekler önde olurdu, hanımlar arkada. Şimdi hanımlar önde, erkekler arkada. Yeni siyaset anlayışımızda kadınlara, gençlere siyasette daha çok yer vereceğiz” dedi.


‘CHP halk için çalışanların evi’

Salondakilere “Evinize hoş geldiniz” diye seslenen Kılıçdaroğlu, CHP’nin halkın ve halk için çalışanların evi olduğunu söyledi. Partililerden her zamankinden daha çok çalışmalarını, halka gitmelerini ve temiz siyaseti anlatmalarını isteyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Hep şu eleştiri gelirdi; bu CHP hiç öneri getirmiyor, hep eleştiriyor. Bu sefer öneri getirdik kurultayda. Şimdi ne diyorlar? Efendim ‘Bunları nasıl yapacaksınız? Kaynağınız var mı?’ Hiç meraklanmayın biz o kaynağı çok iyi biliriz. Eğer hamarat bir kadın varsa az malzemeyle olağanüstü güzel yemekler yapar. Bunların elinde malzeme çok, hamarat değiller, yaptıklarını da berbat ediyorlar. Onun için biz sizin becerinize güveniyoruz, sizin anlayışınıza güveniyoruz. Mutlu insan, mutlu aile, mutlu toplumu hep beraber yaratacağız. Bunun için yola çıktık, mücadelemiz bunun için.”


Yeni sözcü Tamaylıgil

Bu arada CHP’nin yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) dün ilk toplantısını yaparak, “Parti Sözcülüğü”ne Genel Sekreter Bihlun Tamaylıgil’i getirdi. 

MYK toplantısı sonrasında ilk açıklamasını yapmak için basın toplantı salonuna gelen Tamaylıgil, tek tek gazetecilerle tokalaştı.


KILIÇDAROĞLU’NA İSTANBUL SELAMI 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin İstanbul’dan gelen teşkilatları ile parti genel merkezinde bir araya geldi.


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