'Malzeme var ama hamarat değiller'

T24



‘CHP halk için çalışanların evi’



Yeni sözcü Tamaylıgil



KILIÇDAROĞLU’NA İSTANBUL SELAMI



Kılıçdaroğlu, İstanbul’dan ziyarete gelen bir grup partiliyi CHP Genel Merkezi’nde kabul etti. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Salonu dolduranların coşkusunun güzel bir tablo oluşturduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Eskiden erkekler önde olurdu, hanımlar arkada. Şimdi hanımlar önde, erkekler arkada. Yeni siyaset anlayışımızda kadınlara, gençlere siyasette daha çok yer vereceğiz” dedi.Salondakilere “Evinize hoş geldiniz” diye seslenen Kılıçdaroğlu, CHP’nin halkın ve halk için çalışanların evi olduğunu söyledi. Partililerden her zamankinden daha çok çalışmalarını, halka gitmelerini ve temiz siyaseti anlatmalarını isteyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:“Hep şu eleştiri gelirdi; bu CHP hiç öneri getirmiyor, hep eleştiriyor. Bu sefer öneri getirdik kurultayda. Şimdi ne diyorlar? Efendim ‘Bunları nasıl yapacaksınız? Kaynağınız var mı?’ Hiç meraklanmayın biz o kaynağı çok iyi biliriz. Eğer hamarat bir kadın varsa az malzemeyle olağanüstü güzel yemekler yapar. Bunların elinde malzeme çok, hamarat değiller, yaptıklarını da berbat ediyorlar. Onun için biz sizin becerinize güveniyoruz, sizin anlayışınıza güveniyoruz. Mutlu insan, mutlu aile, mutlu toplumu hep beraber yaratacağız. Bunun için yola çıktık, mücadelemiz bunun için.”Bu arada CHP’nin yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) dün ilk toplantısını yaparak, “Parti Sözcülüğü”ne Genel Sekreter Bihlun Tamaylıgil’i getirdi.MYK toplantısı sonrasında ilk açıklamasını yapmak için basın toplantı salonuna gelen Tamaylıgil, tek tek gazetecilerle tokalaştı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin İstanbul’dan gelen teşkilatları ile parti genel merkezinde bir araya geldi.