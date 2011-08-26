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Dünya

Mal varlığını serbest bıraktı BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A)

26 Ağustos 2011 07:45

-Mal varlığını serbest bıraktı BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 26.08.2011 - Birleşmiş Milletler, insani yardım ve diğer sivil ihtiyaçların karşılanabilmesi için Libya'ya ait 1,5 milyar dolarlık mal varlığının serbest bırakıldığını açıkladı. BM Konseyi diplomatları yaptıkları açıklamada, Güney Afrika'nın Libya'nın mal varlıklarının serbest bırakılmasına karşı çıkmasına rağmen yapılan oylama sonucu mal varlıklarının serbest bırakılmasına karar verildiği kaydettiler. Mal varlığı, Birleşmiş Milletler Yaptırımlar Komitesi tarafından dağıtılacak.

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