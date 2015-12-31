Maltepe'deki trans cinayetinde katil zanlısı yakalandı

Maltepe’de 23 Kasım gecesi 10 yerinden bıçaklanarak öldürülen trans Nilay cinayeti aydınlatıldı. Şüpheli, bir arkadaşından para almak için gittiği Şişli’de yakalandı.

Milliyet'in haberine göre; 33 yaşındaki Nilay'aulaşamayan arkadaşlarının, evine gelerek çilingir yardımıyla içeri girmesiyle ortaya çıkan cinayet aydınlatıldı. Polis, cinayetle ilgili yürüttüğü geniş çaplı soruşturma sırasında elde ettiği bilgilerle katil zanlısına ulaştı.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, katil zanlısı Mahmut Anıl G.’nin üzerindeki kanlı elbiseleri çıkartıp Nilay'a ait giysileri giydikten sonra evden ayrıldığını, bir taksiye binerek uzaklaştığını tespit etti.

Evdeki incelemede Nilay'a ait kredi kartlarının alındığı da tespit edildi. Kartların bir kısmı bloke edilirken, bir karttan para çekildiği belirlendi. Bunun üzerine Nilay'a kredi kartı şifrelerini öğrenmek için işkence yapıldığı ileri sürüldü.

Soruşturmayı yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri katil zanlısının kimliğini tespit ettikten sonra, gidebileceği adresleri belirledi. Katil zanlısı Mahmut Anıl G. bir arkadaşından para istemek üzere geldiği Şişli’de polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı ifadesi alınmak üzere Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü. Sorgusu devam eden zanlının işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.