Maltepe yeni 1 Mayıs alanı mı olacak?

Mehveş Evin

(Milliyet, 3 Mayıs2012)

Müjdeler olsun İstanbullular! İBB, Maltepe’de denize doğru 400 metreyi dolduruyor. Ne bölge sakinlerine, ne ilçe belediyesine sorulan bu projenin sonunda golf sahamız bile olacak. Bakarsınız geleceğin 1 Mayıs’ları Maltepe golf tesislerinde kutlanır

İstanbul’un Maltepe sahilinde hummalı bir çalışma başladı. Deprem ve tsunami riski taşıyan bölgede ‘sahil düzenlemesi‘ adı altında deniz dolduruluyor. Emlak ‘kulis’lerinde “Maltepe çağ atlayacak” başlıklarıyla verilen haberlere göre, 1 milyon metrekarelik bir alanda, ‘sahil yolundan denize doğru 400 metre uzanıyor’.

400 metre, 400 günde doldurulacak! Büyük proje! Çağ böyle atlanır sevgili okur! Kemerlerini bağla ve ışınlan Maltepe-Dubai hattına!

Maltepe Belediyesi, hafriyat çalışmaları nedeniyle şimdiden tarumar olan sahil için hukuki yollara başvuracağını açıkladı. Fakat İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu ihaleyi kimseciklere danışmadan AKM Yapı ve Cengiz İnşaat’a verdi. Pazarlama cümleleri tanıdık: Sosyal tesisler, oyun-eğlence ve kültür kompleksi kurulacak! İnşaatın yarattığı çevre kirliliğine, projenin gerçekten Maltepe için uygun olup olmadığına, halkın fikrinin sorulmaması gibi inanılmaz anti-demokratik uygulamalara ek olarak, Gölcük’teki dolgu sahilin depremden sonra ne hale geldiği ‘unutulmuş’ olmalı...

Sahili betonlamak

Serdar Yazıcı, ToplumSol’da yayımlanan yazısında, “Bu uygulamanın yapılabilmesi için dolgu alanla ilgili bir imar planı bulunup bulunmadığı bile belli değil. Seyir Hidrografi ve Oşinografi Derneği tarafından ilgili teknik çalışmaya ait hiçbir bilgi yok” diyor.

Sahil yolunu doldurmalara doyamıyoruz... Anadolu yakasının güney kısmı, 20-25 yıl kadar önce kapatıldı. Sahilin tüm doğallığı, iskeleler, plajlar, koylar yok edildi. Bu seferki projeyse dolgu alanın bant özelliğini aşıyor. ‘Dubai şeyhlerini bile kıskandıracak bir heybete sahip’ projeyle ilgili Yazıcı’nın yönelttiği sorular, cevaplanmaya muhtaç: “Olası İstanbul depreminde bu alanda yaşanacak can kayıplarıyla ilgili sorumluluk kimde olacak?”, “Sorumluluk, ihaleyi açan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde mi, yoksa ihaleyi kazanan AKM Yapı ve Cengiz İnşaat’ta mı, ya da Cengiz İnşaat’ın taşeronu Özka İnşaat isimli firmada mı?” Belki de Özka İnşaat’ın alt taşeronu tayin edilen Kamburoğlu İnşaat firmasında...

1 Mayıs: Böl ve yönet

Yazıcı, sadece İstanbulluları değil, tüm toplumu ilgilendiren bir başka soruyu da gündeme getirmiş: “Taksim’i şantiyeye çevirdikten sonra kitlesel mitingler ve 1 Mayıs kutlamaları için Maltepe’yi mi adres göstermeyi planlıyorlar?”

İBB’nin Taksim için kurguladığı korkunç tasarrufları düşünürsek... Son 1 Mayıs kutlamalarının ne kadar ahenkli ve coşkulu geçtiğini, bu manzaranın herkesi o kadar sevindirmediğini buna eklersek... ‘Böl ve yönet’ mantığını her daim seven devletin kurumları, pekala gelecek 1 Mayıs’lar için Maltepe’yi düşünüyor olabilir!

Ne de olsa bizler, sevgili okur, oy vermekten öte hiçbir yaptırımı olmayan, eleştiri hakkı bulunmayan kullarız. 12 Eylül’den sonra, büyük bedeller ödenerek kazanılan Taksim Meydanı şantiyeye dönerse, yer altına alınacak yollarla meydanın dokusu bozulursa... Meydanın miting alanı özelliği kalmayacak! Ama üzülmeyin, İBB’nin çözümü hazır. 400 günde tamamlayacağı bu muhteşem (!) ‘çayır ve gösteri alanı’nı adres gösterir, siz de oturduğunuz yerden söylenmek-le kalırsınız. Müstahaktır.

‘MUHTEŞEM’ PROJE

* Maltepe’de dolgu yapılacak alan Küçükyalı Balıkçığı Barınağı-Maltepe IDO iskelesi arasındaki 3.5 kilometrelik bir mesafede. Proje göre 1.095.000 m2’lik bir alanı kapsayacak.

* Küçükyalı-İdealtepe arası 300 metre derinliğe sahipken, İdealtepe-Maltepe arası 500 metre derinliğe kadar ulaşacak.

* Nizami futbol sahası, golf sahası (!) hayvanat bahçesi, çim hokeyi, lunapark gibi sosyal alanlar da dolgu sahilin içinde yer alacak. Sahiden, çim hokeyi ve golf, İstanbullunun bir numaralı tutkusu ve ihtiyacıdır!

* Şehrin içerisinde bulunan kamusal alanların teker teker plazalara ve alışveriş merkezlerine terk edileceğini herhalde söylemeye gerek yok.

* Sosyal alanlar adı altında yapılan tüm girişimlerin aslında anti-sosyal çakma alanlar olduğunu öğrenmiş bir TC vatandaşı olarak, hepsine “Hayır” diyorum!