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Eğitim

Maltepe Üniversitesi ile THY'den 'eğitimde işbirliği'

İSTANBUL, (DHA)- MALTEPE Üniversitesi ile Türk Hava Yolları (THY) arasında hazırlanan "Eğitimde İşbirliği Protokolü" kapsamında Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı öğrencilerinin mesleki beceri eğitimlerinin THY Kabin Hizmetleri faaliyetleri çerçeve

09 Ağustos 2018 14:12

İSTANBUL, (DHA)- MALTEPE Üniversitesi ile Türk Hava Yolları (THY) arasında hazırlanan \"Eğitimde İşbirliği Protokolü\" kapsamında Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı öğrencilerinin mesleki beceri eğitimlerinin THY Kabin Hizmetleri faaliyetleri çerçevesinde yürütülmesi amaçlanıyor.

Protokol kapsamında Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı birinci sınıfını başarıyla tamamlayan ve değerlendirme süreçlerinde de başarılı olan öğrenciler yaz aylarında, ayrıca 3 ve 4\'üncü yarıyıl boyunca THY kabin ekibi çalışma sistemine dahil olacak ve mesleki eğitim alacaklar. Eylül 2018 itibariyle eğitim uçuşuna başlayacak olan öğrenciler, THY’nin hazırladığı “trainee” üniformasıyla THY uçuşlarında kabin ekibinde görevlendirilecekler.

Protokol kapsamında kabin memuru adaylarının Maltepe Üniversitesinde aldıkları eğitimi kabin ekibine dahil olarak uygulamaya geçirmesi ve mesleki anlamda deneyim kazanması amaçlanıyor.

(FOTOĞRAF)

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