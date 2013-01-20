Maltepe sahilinde av tüfeğiyle kuş avına çıkan bir kişi gözaltına alındı

Maltepe sahilinde bir kişi, yarı otomatik av tüfeğiyle kuş avına çıktı. Sahilde sabah yürüyüş yapan onlarca insanın önünde kuşlara ateş eden şahıs, olay yerine gelen ekiplerce gözaltına alındı.

Bu sabah eline yarı otomatik av tüfeğiyini alan Mehmet Özkemer adlı vatandaş ava çıktı. Ancak avlandığı yer İstanbul Maltepe sahiliydi. Özkemer, elindeki silah ile çevredeki kuşlara ateş açtı. Pazar günü sahilde sabah yürüyüş yapan vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Büro Amirliğine bağlı ekipler kısa sürede olay yerine geldi. Olay yerine gelen ekipler de gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.

Polis olay yerinde yerde bir adet boş kovan bulurken İstanbul’un göbeğinde ava çıkan Mehmet Özkemer’i elindeki yarı otomatik av tüfeğiyle birlikte gözaltına aldı. Mehmet Özkemer ekip otosuna bindirilip ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay yerindeki ekipler yaptıkları incelemede, Özkemer’in park halindeki aracında vurduğu bir kuşu buldu. Gözaltına alınan Özkemer polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.