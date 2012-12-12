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Maltepe sahili 65 milyon liraya doldurulacak

120 hektarlık bir alanda gerçekleşecek projeye göre, 19 hektarlık mevcut dolgu alanına 101 hektarlık ilave dolgu alanı eklenecek

12 Aralık 2012 12:52

Maltepe sahil şeridinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından dolgu yapılan alanın havadan görüntüsü, Dubai'de dolguyla yapılan palmiye şeklindeki adaları hatırlatıyor. Dolgu alanı bittiğinde proje kapsamında burada kültür merkezeri, yeşil alanlar ve su sporları adaları oluşturulacak.

120 hektarlık bir alanda gerçekleşecek projeye göre, 19 hektarlık mevcut dolgu alanına 101 hektarlık ilave dolgu alanı eklenecek. 50 bin metrekare su sporları adası, 120 bin ve 130 bin metrekare olmak üzere 2 ayrı spor adası, 95 bin metrekare çocuk dünyası, 100 bin metrekare eğlence adası, 185 bin metrekare kültür aktivite adası, 130 bin metrekare gösteri alanı, 140 bin metrekare çayır ve gösteri alanı ve 195 bin metrekarelik spor, bitki ve rekreasyon alanlarına yer veriliyor. 65 milyon TL ile hayata geçirilecek olan proje 2.5 km uzunluğunda olacak ve sahil yolundan denize doğru 400 metre açıkta yükselecek.

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