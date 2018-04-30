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MALTEPE MİTİNG ALANI'NDA 1 MAYIS HAZIRLIKLARI 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün kutlanacağı Maltepe Miting Alanı'nda hazırlıklar devam ediyor

30 Nisan 2018 15:35

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA
İstanbul\'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nün kutlanacağı Maltepe Miting Alanı\'nda hazırlıklar devam ediyor. Binlerce kişiyi ağırlaması beklenen miting alanının girişlerine polis arama noktaları kuruluyor. Miting alanına seyyar baz istasyonları getirildi. Alanın çevresi de güvenlik bariyerleriyle çevrilmiş durumda. Miting alanı içindeki dev platformun kurulum çalışması ise sürüyor. 

Görüntü Dökümü:
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-Miting çevresindeki bariyerlerden görüntü
-Ekiplerin bariyer koyması
-Arama noktalarından görüntü
-Miting alanından görüntü
-Platformdan görüntü
-Platform çalışanlardan görüntü
-Genel ve detay görüntüler


 

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