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 MALTEPE MİTİNG ALANI'NA GİRİŞLER BAŞLADI

  Haber-Kamera: Mustafa AKIN / İSTANBUL DHA  1 Mayıs  Emek ve Dayanışma Günü'nün yapılacağı Maltepe Mitin Alanı'na girişler başladı

01 Mayıs 2018 13:33

 

Haber-Kamera: Mustafa AKIN / İSTANBUL DHA 
1 Mayıs  Emek ve Dayanışma Günü\'nün yapılacağı Maltepe Mitin Alanı\'na girişler başladı. İlk olarak bir kısım HDP\'li polisin arama noktasından geçerek alana giriş yaptı. Daha sonra miting için alana gelen vatandaşlar polisler tarafından aranarak alana alındı.  Alan çevresinde geniş güvenlik önlemleri dikkat çekerken polis helikopteri de alan üzeride uçarak denetim yaptı.

Görüntü Dökümü:
-HDP\'li grubun alana girişi
-Polislerin arama yapması
-Polis helikopterinden görüntü
-Detaylar
 

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