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Maltepe'de askeri alanda çıkan yangın söndürüldü

01 Ağustos 2020 17:47

İstanbul Maltepe'de bulunan askeri alanda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgar nedeniyle büyüyen yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Otluk alandaki yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Geniş alana yayılan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın söndürme çalışmasına askerler de katıldı. 

İtfaiye ekipleri, kışla içerisinde poligon ve inşaat alanı ile Başıbüyük Mezarlığı'na yakın bölgede yangın söndürme çalışması yaptı. Yangının mezarlığa sıçramaması için de yoğun çaba harcayan itfaiye ekipleri, arazinin çeşitli yerlerinde yükselen alevleri müdahale ederek kontrol altına aldı.

 



 

 

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