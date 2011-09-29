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Maltepe Belediye Başkanı Zengin gözaltında

Maltepe Belediyesi'ne operasyonMaltepe Belediye Başkanı Mustafa Zengin'in de aralarında...

29 Eylül 2011 03:00

T24 - Maltepe Belediyesi'ne operasyonMaltepe Belediye Başkanı Mustafa Zengin'in de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Daha önce yapılan bazı tespitler sonucu ortaya çıkan ihale usulsüzlüğü iddiaları kapsamında Maltepe Belediye Başkanlığı'na dönük operasyon başlatıldı. Mali polisin yürüttüğü çalışmada belediyedeki bilgisayar kayıtları ve belgelere el konuldu.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada 2010 yılı Aralık ayında başlatılan araştırmada belediyedeki bazı evraklar alınarak incelenmiş ve iddiaların araştırılması için ilgili ihaleler mercek altına alınmıştı.

Konuyla ilgili bu sabah başlatılan çalışmada kapsamında mali polis, belediye başkanlığı ve bağlı binalarda arama yaptı. Polis bazı belge ve bilgisayarlara el koydu. İhale yolsuzluğu iddialarının araştırıldığı ve daha önce adliyeye ulaşan konuların da inceleme kapsamında olduğu öğrenildi.


Belediye Başkanı Zengin gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Belediye Başkanı Mustafa Zengin'in de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.


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