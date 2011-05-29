-MALTALILAR BOŞANMAYA "EVET" DEDİ VALETTA (A.A) - 29.05.2011 - Evlilerin boşanamadığı Katolik ülke Malta'da boşanmanın yasallaşması için yapılan referandumdan "evet" çıktı. Malta Başbakanı Lawrence Gonzi, TSİ 18.00'de beklenen resmi sonuçların açıklanmasından önce "evet"çilerin kazandığını kabul ederek, "İstediğim sonuç bu değildi, ancak halkın isteğine saygı duyulması gerek" dedi. Gonzi, parlamentonun boşanmanın yasallaşmasını değerlendireceğini söyledi. İlk sonuçlara göre 304 bin seçmenin yüzde 52'si "evet" oyu kullandı. Halkın görüşünün alınması için dün yapılan referandumun yürürlüğe girebilmesi için özel bir yasanın kabul edilmesi gerekiyor. Yüzde 95'i Katolik olan ve her metrekareye neredeyse bir kilisenin düştüğü 408 bin nüfuslu Malta, AB'de yasaların boşanmaya izin vermediği tek ülke. Maltalı çiftler ayrılabiliyor, ancak evliliğin iptal edilmesi gerektiğinden yeniden evlenmeleri son derece güç. Evliliğin iptali yaklaşık 8 yıl alan, karmaşık ve mahkemelerin nadiren "evet" dediği bir süreç. "Evetçiler" ayrılmak ve yeni bir aile kurmak için boşanmanın yasal olması gerektiğini, "hayırcılar" boşanmanın yasal hale gelmesinin aile değerlerinin unutulmasına, ayrılıkların artmasına ve aile birliğinin bozulmasına yol açacağını düşünüyor. Filipinler, Vatikan ve Malta'da vatandaşların boşanma hakkı bulunmuyor. Şilili çiftler ise halkın yoğun baskısından sonra boşanma hakkını 2004'te, 120 yıl sonra elde etti.