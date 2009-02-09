Malta'dan '12 puan' umuduyla döndü

Hadise, Malta dönüşü Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, Malta'da yoğun ilgi gördüğünü ve halkın sevgisini kazandığını belirterek, "Herkes şarkıya bayıldı. Türkiye'ye 12 puan veriyoruz dediler" şeklinde konuştu."12 puan alamazsam Malta'ya çok kızacağım. Aynı Belçika'ya sitem ettiğim gibi" sözleriyle espri yapan sanatçı, şunları söyledi:"Hakikaten çok güzel promosyon yaptık. Çok güzel programlara katıldık. Programlarda da enerjimi hep aynı seviyede tuttum. Eğlendim, çok mutlu olduğumu gösterdim. Küçük çocuklar bana sarılarak ağladılar. Herkes şarkıyı beğeniyor. Bakalım ne olacak? Böyle tepkiler alınca insan çok mutlu oluyor, ama bir yandan da kendimi yerde tutmak istiyorum. Çünkü sonuçta bu bir yarışma. Ne olacağını hiç bilemeyiz."Nesrin Topkapı'dan oryantal dersleri aldığını ifade eden Hadise, şarkının yeni versiyonunun da hazır olduğunu kaydetti.Hadise, "Eurovision şarkı yarışması oylamasında politik davranıldığı" iddialarının sorulması üzerine de "Bence herkesin burada şarkıya bakması, sahnedeki o performansı eleştirmesi lazım. Bu bir yarışma, bir politika değil. Bence bunu da bu sene değiştirelim diyorum" diye konuştu.(AA)