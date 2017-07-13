T24 LogoT24 Logo
Dünya

Malta’da eşcinsel evlilik yasallaştı

​Malta Başbakanı Muscat, yasanın sadece bir adet hayır oyuyla onaylanmasını tarihi bir an olarak değerlendirdi

13 Temmuz 2017 01:41

Malta Parlamentosu akşam saatlerinde Evlilik Eşitliği Yasası’nı 66 evet ve 1 adet hayır oyuyla onayladı.

Milliyetçi Parti Milletvekili Edwin Vassallo'nun, laik yönetimi kabul etmesine rağmen dini inançlarına göre ‘ahlaksız' bularak reddettiği yasa Malta Parlamentosu'ndan onay aldı.

​Malta Başbakanı Joseph Muscat, yasanın sadece bir adet hayır oyuyla onaylanmasını tarihi bir an olarak değerlendirerek, Malta'nın emsalsiz bir olgunluk seviyesine ulaştığını söyledi. Muscat, "Hepimizin eşit olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Vatandaşların Castille Meydanı'nda kutlamalar için bir araya geldiği duyuruldu.

 

ETİKETLER

maltaeşcinsel evlilikyasalaşmak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24