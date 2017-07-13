Malta’da eşcinsel evlilik yasallaştı

Malta Parlamentosu akşam saatlerinde Evlilik Eşitliği Yasası’nı 66 evet ve 1 adet hayır oyuyla onayladı.

Milliyetçi Parti Milletvekili Edwin Vassallo'nun, laik yönetimi kabul etmesine rağmen dini inançlarına göre ‘ahlaksız' bularak reddettiği yasa Malta Parlamentosu'ndan onay aldı.

​Malta Başbakanı Joseph Muscat, yasanın sadece bir adet hayır oyuyla onaylanmasını tarihi bir an olarak değerlendirerek, Malta'nın emsalsiz bir olgunluk seviyesine ulaştığını söyledi. Muscat, "Hepimizin eşit olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Vatandaşların Castille Meydanı'nda kutlamalar için bir araya geldiği duyuruldu.