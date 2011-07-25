-MALTA'DA BOŞANMAYA VİZE VALLETTA (A.A) - 25.07.2011 - Malta'da parlamento, vatandaşların boşanmasına izin veren yasayı onayladı. Parlamentonun, 11'e karşı 52 milletvekilinin oyuyla yasayı kabul ettiği, oylamada 5 milletvekilinin çekimser oy kullandığı belirtildi. Yasanın, Malta Devlet Başkanı'nın onayından sonra Ekim ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Malta'da 28 Mayıs'ta düzenlenen referandumda, halkın yüzde 53'ü boşanmanın yasallaşmasını istemişti. Boşanmanın yasal olmadığı tek AB ülkesi olan Malta'da vatandaşlar, sadece yurt dışında boşanabiliyordu.