Malta, tüm ülkeler için belirlenen seyahat yasakları düzenlenmesini genişletti

Malta Koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı kararlara bir yenisini ekledi. Alınan yeni karara göre kargo uçuşları, feribot seferleri ve ülke vatandaşı olmayanların kendi ülkelerine dönmek için binecekleri uçuşlar muaf tutularak tüm ülkelere seyahat yasağı düzenlemesi genişletildi.
Alınan kararlarla ilgili konuşan yetkili sağlık müfettişi bazı kişilerin seyahat ettiklerini gazete aracılığıyla bildirdiklerinde alınan kararlardan muaf olabileceğini söyledi.
Ayrıca yeni alınan kararlar neticesinde uçuş konusuyla ilgilenen operatörler herhangi bir aksiyon almadan önce Malta Sivil Havacılık Müdürlüğü'nden onay almak zorunda olacaklar.