Malta, tüm ülkeler için belirlenen seyahat yasakları düzenlenmesini genişletti

Malta Koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı kararlara bir yenisini ekledi. Alınan yeni karara göre kargo uçuşları, feribot seferleri ve ülke vatandaşı olmayanların kendi ülkelerine dönmek için binecekleri uçuşlar muaf tutularak tüm ülkelere seyahat yasağı düzenlemesi genişletildi.