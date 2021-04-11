Malta'dan Koronavirüs'ten zarar gören turizmi kurtarma planı: İlk 35 bin turiste 200 Euro

Malta hükûmeti, bu yaz en az üç günlüğüne tatile gidecek ilk 35 bin turiste 200 Euro verileceğini açıkladı.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle turizm sektörünün darbe aldığı Malta'da hükûmet bu yaz turistleri çekmek için bir teşvik kampanyası duyurdu. Turizm sektörünün ulusal ekonominin yüzde 27’sini oluşturduğu Malta’da bu yaz için rezervasyon yaptıran ve en az üç gün kalacak olan ilk 35 bin kişiye 200 Euro verileceği açıklandı.

Malta hükûmeti tarafından açıklanan turizm teşvik programına göre, söz konusu ödemeyi yerel otellerde rezervasyon yaptıran turistler alabilecek.

Beş yıldızlı bir otelde kalmaya karar veren ziyaretçiler, Malta Turizm Otoritesi’nden 200 Euro alacak. Benzer şekilde, dört yıldızlı bir otel seçenlere 150 Euro, üç yıldızlı otel rezervasyonu yaptıranlara ise 100 Euro ödenecek. Malta'nın küçük Gozo adasındaki otellerle yapılan rezervasyonlarda ise sübvansiyon yüzde 10 daha yüksek olacak.

Ülkenin Turizm Bakanı Clayton Bartolo, "Plan, uluslararası turizm yeniden başlarken Malta'daki otelleri rekabetçi bir konuma getirmeyi hedefliyor" dedi. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi'nin verilerine göre, 2019'da 2.7 milyondan fazla turistin ziyaret ettiği Malta’da, salgının başlangıcından bu yana ziyaretçi sayısı yüzde 80 azaldı.