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Spor

Mallorca’ya İngiliz talip

İngiliz iş adamı Davidson, Mallorca’yı satın almak için verdiği teklifin mahkemece uygun bulunmasını bekliyor.

31 Ağustos 2008 03:00



İngiliz yatırımcı Paul Davidson, pazartesiyi bekliyor. İspanyol ekibi Mallorca’yı satın almak için teklif ötüren iş adamı, satışı inceleyecek İspanyol hakimin tatilden dönmesini bekliyor. Pazartesi konuyu incelemeye alacak hakimin satışa izin vermesi halinde, işlemlerin iki hafta içinde tamamlanması bekleniyor.

Mallorca Başkanı Vicente Grande, satın almanın gerçekleşeceğini tahmin ettiğini belirtirken, bu an için bunun kesin olmadığını söyledi. Davidson’ın kulübün yüzde 93’ünü satın almak için 38 ila 42 milyon avro arasında değişen bir teklif verdiği tahmin ediliyor. Şu anda borcu 600 milyon avroyu aşan kulübün bu satışın gerçekleşmesiyle rahat bir nefes alabileceği iddia ediliyor.

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