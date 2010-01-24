Mallorca'ya bir Türk talip

T24 - Mallorca ya talip Türk işadamı! Beşiktaşlı iş adamı Fuat Donay, İspanya'nın en üst düzey ligi La Liga'dan bir takım satın almaya hazırlanıyor.





Radyospor’da Özgür Sancar’la Haber Özel Programı’na katılan Donay, “Mallorca’yla pazarlıktayız. Olmazsa La Liga’da iki takım daha var. Bunlardan bir tanesini satın alacağım” dedi.



Daha önce Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören’e yaptığı teklifle gündeme gelen Fuat Donay, Demirören’le arasında geçenleri anlatırken, siyah beyazlı camianın gündemini değiştirecek açıklamalar yaptı.



Donay, Bobo’nun Saint Etienne’e, Tello’nun PSG’ne satıldığını, Mustafa Denizli’nin ligdeki Eskişehirspor maçının ardından istifasının beklendiğini, Denizli’nin yerine ise Spaletti ya da Klinsman’ı getirmeye planladıklarını söyledi.





Bobo Saint Etienne'e, Tello Paris St. Germain'e satılmıştı



Beşiktaş’ın sportif açıdan iyi yolda söyleyemem. Futbol takımı için umutsuzum. Radikal kararlar alınmalıydı.



Pavlichenko’nun menajerini İstanbul’a davet ettik. Bir ön görüşmemiz oldu. Ama Yıldırım Demirören Bobo ve Tello’y gönderme düşüncesinden vazgeçti.



Saint-Etienne Bobo için 4 buçuk milyon euro verdi. Tello için de Paris St. Germaia’la her konuda anlaşılmıştı. Bu iki futbolcu satılmıştı.



Ama Beşiktaş’ın bir kaleciye, bir forvete ve orta sahaya ihtiyacı vardı. Bunlar çok kaliteli oyuncular olmalıydı.





Pavlichenko ve Van Bommel'le anlaştık



Kaleci olarak Akinfeev ve Marsilya’nın kalecisi Mandanda ile ön görüşme yaptık.



Van Bommel, zaten Ocak ayında serbest kalacaktı. Bize maliyeti yoktu. Yılda 2 milyon 200 bin euro istiyordu. Pavlichenko’u da satış opsiyon bizde olmak kaydıyla kiralık olarak almak istiyorduk. Anlaşıldı. Ön protokolü yapma noktasına geldik. Fakat başkan Demirören, yapmamızın doğru olmadığını söyledi. Sayın başkan bize önce iki futbolcuyu (Tello ve Bobo) göndereceğini söyledi. Sonra bu işin olmayacağını belirtti.





Toplam 50 Milyon Euro verecektim



Demirören’le yaptığımız görüşmede benim futbol şubesinden sorumlu yönetici olacağım konusunda anlaştık. Bana üç kontenjan ayırın yerlerine getireceğim oyuncuların maliyetini karşılayacağımı söyledim. Bu transferler için 15 milyon euro verecektim. Ayrıca 3 yıl boyunca her yıl 15 bin euro, toplamda 50 milyon euro vermeyi taahüt ettim.





Spaletti ya da Klinsman gelecekti



Mustafa Denizli, Wolsfburg ve Eskişehirspor maçlarını hedef maç olarak gösteriyordu. Bu maçların sonucuna göre istifa edecekti. Bizdeki beklenti bu yöndeydi. Dolayısıyla sportif direktör olarak Samet Aybaba’nın getirilmesinde bir sorun olmayacaktı.





La Liga'dan takım alacağız, Mallorca'yla görüşüyorum



Ben Türk futboluna bu rakamlarla çok büyük bir desteği vermek istiyordum ve futbolun içerisinde olmak istiyordum, ama geçen gün İspanya’dan bir menajer arkadaşım, Türkiye’de paranla rezil olursun, ama Avrupa’da vezir olursun. İspanya’da üç tane takım satılık. 50 milyon ya da 30 milyon euro takım alabilirsin, fizibilite çalışması yapıyorum” dedi.



Mallorca’yı satın almak için harekete geçtik. Pazarlık yapacağız. Diğer iki takımın ismini açıklayamam, ama ikisi de Laliga da oynuyor.







