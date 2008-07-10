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Spor

Mallorca nefes aldı

Finansal güçlükler yaşayan Mallorca Güiza transferinden elde ettiği gelirle nüyük ölçüde rahatladı. Başkanı Vicenç Grande Garau finansal güçlükler sebebiyle

10 Temmuz 2008 03:00

2008 Mayıs'ta Mallorca'nın %90’nın üzerinde hissesine sahip Başkanı Vicenç Grande Garau finansal güçlükler sebebiyle hisselerini satma kararı aldı. Bir süre pazarda müşteri arayan Başkan 40 ile 50 milyon euro aralığında gelmesi beklenen teklifleri bekledi ancak Mallorca'nın hisseleri el değiştirmedi.

Finansal güçlükler sebebiyle ligi 7. sırada tamamlayan ekip futbolcularını satarak bağlı bulunduğu ana firmayı rahatlatmak için girişimlere başladı. Bu sırada Avrupa Şampiyonu olan İspanya'da EURO 2008'de 2 gol kaydeden ve La Liga’yı 27 golle gol kralı olarak tamamlayan Guiza Fenerbahçe tarafından takibe alındı. Guiza'nın kazancını yükseltecek olması ve Mallorca'nın da gol kralından elde edeceği gelir bu transferin gerçekleşmesi kolaylaştırdı.


Ocak'tan beri zor durumda bulunan Başkan Vicenç Grande Garau'nun, sahibi olduğu "Grupo Drac" adlı firmanın yüklü miktarda borcu olduğu gerekçesiyle satmak istediği Mallorca'ya ilk talip Newcastle United'ın eski başkanı Freddy Shepherd oldu. Shepherd'ın 40 milyon euro ödeyerek Mallorca'nın sahibi olması uzun süre beklendi ancak alışveriş gerçekleşmedi.

Grupo Drac hisselerin %93'ünü elinde tutarken Mallorca'yı satma fikri nedeni olarak, La Liga ekibinin mali sıkıntıları değil, emlak işinde faaliyet gösteren Grupo Darc'ın 1.2 milyar euro'yu bulan değerine karşın çeşitli bankalara 400 milyon euroya yakın borcu olması gösterildi. (Spor Servisi)

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