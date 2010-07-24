Mallorca borçlarından Avrupa dışında kaldı

T24 - Geçtiğimiz sezonu İspanya'da 5'inci bitiren Mallorca'nın Avrupa hayali suya düştü. UEFA, 90 milyon euro borçlu kulübü, 'kriterlere uymuyor' diye kupaya kabul etmedi



Finansal açıdan zor günler geçiren İspanya'nın köklü takımlarından Real Mallorca'ya bir darbe de, Avrupa futbolunun yürütme organı UEFA'dan geldi. UEFA resmi sitesinden yaptığı açıklamada, kulübün, UEFA kriterlerine uyum sağlamadığını gerekçe göstererek, bu yıl Avrupa Kupası'nda mücadele edemeyeceğini duyurdu. UEFA'nın kararına Mallorca kulübünden büyük tepki gelirken, kulüp internet sitesinden yaptığı açıklamada 'Yasal olarak bütün haklarımızı arayacağız' dedi. Geçtiğimiz sezonu başarılı bir performansın ardından 5'inci sırada tamamlayan ve bu sayede Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Mallorca'nın, 33 milyon eurosu Maliye'ye olmak üzere borcunun 90 milyon euro civarında olduğu belirtiliyor. Bunun yanı sıra UEFA'nın kararında borcun geri ödenebilirliği konusunun asıl sorunu oluşturduğu belirtiliyor. Barcelona Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre kulübün borcunun 85 milyon euro olduğu, İspanyol kulüplerinin tamamınını ise 3.5 milyar euro borçlu olduğu ifade edilmişti.





Bizim büyükler 300 milyon euro borçlu



Bir yandan mali yapılarını düzeltmeye çalışan bir yandan da pahalı transferler yapan üç büyüklerde ise borç miktarı dudak uçuklatıyor. Kulüplerin kendi kurullarına verdikleri son bilgilere göre Galatasaray'ın borcu 168 milyon dolar, Fenerbahçe'nin 134 milyon TL ve Beşiktaş'ın da 223 milyon TL borcu bulunuyor. Bunlar bugünkü kur üzerinden hesaplandığında ise ortaya 312 milyon euroluk bir borç dağı çıkıyor.





Krizden ünlü tenisçi Nadal kurtaracak



Borç içinde yüzen Mallorca'ya geçtiğimiz ay içinde ünlü İspanyol tenisçi Rafael Nadal da yardım elini uzatmıştı. Kulübe yardım için hisse alımı yapan Nadal, açıklamasında 'Mallorca'ya yardım etmek benim için bir onur. Bu kurtarma projesinin bir parçası olmak çok güzel.' Sezon sonunda teknit direktörlüğe, bir zamanlar adı Galatasaray ile anılan Michael Laudrup'u getiren kulüpte, eski futbolcu ve Rafael Nadal'ın amcası Miguel Angel Nadal da antrenör olara görev yapıyor.



