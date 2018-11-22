Malkoç: Türkiye'de hak arama kültürünü yaygınlaştırmaya çalışıyoruz

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu\'nun insan haklarını denetleyen bir kurum olduğunu belirterek, \"Türkiye\'de hak arama kültürünü yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. İdareciler birçok hizmetleri verirken, doğru bildikleri ama vatandaşın düzeltilmesini istediği hususlar var. İşte onları bizim aracılığımızla yapması için bu Kurum anayasal bir kurum olarak kurulmuştur\" dedi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Bitlis Valisi Oktay Çağatay\'ı makamında ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri\'ni imzalayan Malkoç, Vali Çağatay ile bir süre sohbet etti. Vali Çağatay, Şeref Malkoç\'u Bitlis\'te ağırlanmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Ziyarette Kamu Denetçiliği Kurumu\'nun faaliyetleri hakkında bilgi veren Malkoç ise Kurumun idarenin işlem ve eylemlerini, tutum ve davranışlarını, insan hakları açısından denetlediğini söyledi.

Şeref Malkoç, \"Devletimiz birçok hizmet alanında vatandaşımıza hizmet ediyor; hastanesiyle, okullarıyla, belediyeleriyle. Bazı hizmetlerde eksik, noksan, kusur olunca ya da hizmet veren kamu görevlilerinde hatalar, tutum ve davranışlar, yanlışlıklar olunca bu kuruma müracaat edilsin diye bu Kurum kuruldu. Yeni kurum olduğu için çok fazla bilinmiyor. Bizim hedefimiz, kanunumuzda da yazıldığı gibi idarenin hizmet kalitesini daha ileri noktalara taşımak. Hizmet kalitesini artırırken, verdiğimiz kararlarla idareye yol göstermek, yardımcı olmak, vatandaşın da kendisine tercüman olmak ve bu halkın avukatlığını yapıyoruz. Türkiye\'de hak arama kültürünü yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. İdareciler birçok hizmetleri verirken, doğru bildikleri ama vatandaşın düzeltilmesini istediği hususlar var. İşte onları bizim aracılığımızla yapması için bu Kurum anayasal bir kurum olarak kurulmuştur\" diye konuştu.



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