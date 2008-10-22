Malki'nin katili yakalandı

İşadamı Nesim Malki'nin 1995 yılında Bursa'da öldürülmesiyle ilgili Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan ikinci yargılamada müebbet hapse çarptırılan ve hakkında “'yakalama müzekkeresi” çıkarılan Burhanettin Türkeş, Bursa'nın Kestel ilçesinde yakalandı.





Güvenlik güçleri uzun süren takip sonucu, ilk yargılamada “tetikçi” olarak hüküm giyen, Yargıtay 1. Dairesinin mahkemece verilen kararları yeni TCK kararı uyarınca bozmasının ardından yapılan ikinci yargılamada “azmettirici” olarak hüküm giyen ve gsp suçundan da 11 yıl hapis cezasına çarptırılan Türkeş'in Bursa'da olduğu bilgisine ulaştı.



Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği ekipleri, tutuksuz yargılandığı davanın 7 Ocakta yapılan son duruşmasında hakkında “yakalama müzekkeresi” de çıkarılan Türkeş'i, dün gece Kestel ilçesinde bir evde yakaladı.



Bursa Emniyet Müdürlüğüne getirilen Türkeş'in, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğüne teslim edildiği bildirildi.





DAVA SÜRECİ





Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk davada, Nesim Malki cinayetinin azmettiricisi olduğu öne sürülen Erol Evcil, tetikçisi oldukları iddia edilen Burhanettin Türkeş ve Şükrü Elverdi hakkında verilen ömür boyu hapis cezası kararı, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından yeni TCK uyarınca bozulmuştu.



Yargıtay, kararında, yerel mahkemenin kararının yeni TCK'ya göre yeniden değerlendirilmesi, “tetikçi” olarak hüküm giyen Burhanettin Türkeş'in “azmettirici” olarak yargılanması istenmişti.



Cinayet suçundan beraat eden Emin Menge ve Mücahit Çakal hakkındaki karar da, Menge'nin “cinayete yardım etme”, Çakal'ın ise “cinayet” suçundan yargılanması istenerek bozulmuştu.



Yargıtayın talebi doğrultusunda yeniden yapılan yargılama sonucunda, Erol Evcil ve Türkeş'in de aralarında bulunduğu 5 sanık müebbet hapse, bir sanık da “adam öldürmeye yardım etmek” suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.



Evcil'in yağma suçundan 10 yıl, Burhanettin Türkeş'in ise “gasp” suçundan ayrıca 11 yıl 4 ay 3 gün hapis cezasına çarptırdığı davada, müebbet hapis cezası alan tutuklu sanık Oğuz Işıklı dışındaki 4 sanık hakkında “yakalama müzekkeresi” çıkarılması da kararlaştırılmıştı.









