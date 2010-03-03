Malki cinayeti davasında Evcil'e müebbet

T24 - Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin iki kez bozma kararı vermesinin ardından yeniden görülmeye başlanan Nesim Malki cinayeti davası sonuçlandı.



Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki son duruşmada, tutuklu sanıklar Mücahit Çakal ile Oğuz Işıklı hazır bulundu.



Mahkeme heyeti, bir önceki kararında olduğu gibi sanıklar Erol Evcil, Mücahit Çakal, Burhanettin Türkeş ve Oğuz Işıklı'yı ''tasarlayarak adam öldürme ve cinayet'' suçlarından müebbet hapisle cezalandırdı.



Erol Evcil'i ''yağma'' suçundan 10 yıl, Burhanettin Türkeş'i ''gasp'' suçundan 11 yıl 4 ay hapis cezasına da çarptıran mahkeme heyeti, sanıklardan Oğuz Işıklı ve Mücahit Çakal'ın tahliyesini kararlaştırdı. Her iki sanığın, kararın Yargıtay tarafından onanmasının ardından kalan cezalarını çekmek için yeniden cezaevine gönderileceği öğrenildi.



Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Nesim Malki cinayetinin azmettiricisi olduğu öne sürülen Erol Evcil, tetikçisi oldukları iddia edilen Burhanettin Türkeş ve Şükrü Elverdi hakkında verilen ömür boyu hapis cezası kararı Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından yeni TCK uyarınca bozulmuştu. Yargıtay, kararında, yerel mahkemenin kararının yeni TCK'ya göre yeniden değerlendirilmesi, ''tetikçi'' olarak hüküm giyen Burhanettin Türkeş'in ''azmettirici'' olarak yargılanmasını istemişti. Cinayet suçundan beraat eden Emin Menge ve Mücahit Çakal hakkındaki karar da Menge'nin ''cinayete yardım etme'', Çakal'ın ise ''cinayet'' suçundan yargılanması istenerek bozulmuştu.



Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin ilk bozma kararının ardından dava Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmüştü. Mahkeme, son olarak 7 Ocak 2008'de yapılan duruşmada ''tasarlayarak adam öldürme'' suçundan yeniden yargılanan iş adamı Erol Evcil'in de aralarında bulunduğu sanıkların müebbet hapis, 1 sanığın ''adam öldürmeye yardım etme'' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti. Evcil'in, ''yağma'' suçundan 10 yıl, Burhanettin Türkeş'in ''gasp'' suçundan ayrıca 11 yıl 4 ay 3'er gün hapis cezasına çarptırıldığı davada, müebbet hapis cezası alan tutuklu sanık Oğuz Işıklı dışındaki 4 sanık hakkında yakalama emri çıkarılması da kararlaştırılmış ancak Yargıtay ikinci kararı da ''usulen'' bozmuştu.

