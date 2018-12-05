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Malkara'da 'kaçak içki' operasyonu

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 900 litre kaçak şarap ile 2 kalaşnikof tüfek ele geçirildi

05 Aralık 2018 21:37

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde, jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 900 litre kaçak şarap ile 2 kalaşnikof tüfek ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ile Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malkara\'nın kırsal Yaylagöne Mahallesi\'nde çiftçilik yapan A.Ö.\'nün evinde kaçak içki yaptığını tespit ederek baskın yaptı. Evde yapılan aramada şişelenmiş ve varillere doldurulmuş 900 litre kaçak şarap ve 2 adet kalaşnikof tüfek ile 700 mermi ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemelere el konulurken ev sahibi A.Ö., gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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