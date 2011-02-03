-MALİYEYE 50 GELİR UZMAN YARDIMCISI ANKARA (A.A) - 03.02.2011 - Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Ankara'da görevlendirilmek üzere 50 Gelir Uzman Yardımcısı alacak. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Yazılı bölümü test usulü gerçekleştirilecek olan sınavın belirlenen konuları şöyle: ''Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, genel yetenek ve genel kültür, işletim sistemleri, veri tabanı sistemleri, web tabanlı uygulama geliştirme, network.'' Sınava ilişkin başvurular, 7 Şubat 2011 tarihinde başlayıp 18 Şubat 2011 tarihinde sona erecek. Elektronik ortamda ''http://esinav.gib.gov.tr/eSinav/adayGiris.jsp'' adresinde yer alan (A) Grubu Kadrolarına Giriş Sınavı Başvuru Formunun doldurulması suretiyle yapılacak. Değerlendirilen yazılı sınav sonucu, 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının iki katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Adayların yazılı sınavda başarılı olan kısmı, sözlü sınav yerine ve tarihine ilişkin listeler, başkanlık tarafından uygun görülen yerlerde ve ''http://www.gib.gov.tr'' internet adresinde duyurulacak. Yazılı bölümü 12 Mart 2011 tarihinde saat 10.00'da Ankara'da gerçekleştirilecek sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adres ve sınav saatleri, e-Devlet portalı ''www.turkiye.gov.tr'' adresinde yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecek.