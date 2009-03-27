‘Maliyetteki artış tıp eğitimini etkiliyor’

Türk Tabipler Birliği(TTB) Merkez Konseyi Üyesi Dr. İskender Sayek, sağlık hizmetlerinde artan maliyetlerin tıp eğitimini etkilediğine işaret ederek, bu durumun öğrencinin hasta ile temasının kısıtlanmasına yol açtığını bildirdi.



TTB'nin Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binasında düzenlediği "Tıp Fakültelerinde/Tıp Eğitiminde Kriz" konulu toplantıya çok sayıda tıp fakültesi dekanı ile öğretim üyesi katıldı.



Toplantının açılışında konuşan TTB 2. Başkanı Feride Aksu, norm kadro yaklaşımlarının tıp fakültelerinin biçimlendirilmesine yönelik müdahaleler olduğunu söyledi.



Alt yapı hazırlanmadan tıp fakültelerinin kontenjanlarının arttırıldığını, yeni fakültelerin kurulduğunu anlatan Aksu, "TTB olarak bu sürece müdahil olmaya ve sürecin üniversitelerin egemenliğinde yürütülmesi gerektiğini savunuyoruz" dedi.



"Türkiye'de nitelikli sağlık hizmeti verilmesi temel kaygılarımızdan biri" diyen Aksu, bunun en temel unsurlarından birinin nitelikli hekimlerin yetiştirilmesi olduğunu vurguladı. Hekimlerin niteliğinden ödün verilemeyeceğini, bunun halkın yararlanacağı sağlık hizmetinden ödün verme anlamı taşıyacağını ifade eden Aksu, bu nedenle toplantıda ortaya söyledi.



Tıp fakültelerinin kontenjanı arttırılmasın



TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. İskender Sayek ise tıp eğitimi ile sağlık hizmetleri arasında adaptasyon sorunu yaşandığına dikkati çekti.



Sağlık hizmetlerinin maliyetinin giderek arttığının altını çizen Sayek, "Bu durum tıp eğitimini etkiliyor. Öğrencinin hasta ile teması kısıtlanıyor. Maliyet kaygısıyla tetkikler ayakta yapıldığından hastanın öğrenci ile karşılaşma zamanı azalıyor" dedi.



Türkiye'nin sahip olduğu 66 tıp fakültesi ile Avrupa'da birinci sırada yer aldığını bildiren Sayek, bu sayının arttırılması yönündeki çabaların irdelenmesi gerektiğini söyledi.



TTB'nin 2008 yılı raporunda, hekim ihtiyacının 109 bin, mevcut hekim sayısının da 103 bin dolayında olduğunu belirten Sayek, "Bu rakamlara göre Türkiye'nin hekim ihtiyacı hemen hemen yok gibi görünüyor. Dolayısıyla tıp fakültelerinin öğrenci sayısını arttırmasına gerek yoktur" görüşünü ifade etti.



Tıp Fakülteleri Dekanlar Konseyi Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Serhat Ünal da tıp fakültelerinin durumuna ilişkin hazırladıkları bir raporu randevu alamadıkları için YÖK yetkililerine ulaştıramadıklarını söyledi.



Tıp fakültelerinin fiziki donanımının 200 öğrenci kapasiteli olduğunu anlatan Ünal, kontenjan artışları, yatay geçişler ve yabancı uyruklu öğrencilerle birlikte geçen yıl HÜ Tıp Fakültesi'ne 390 öğrencinin kayıt yaptırdığını bildirdi.



"Tıp fakültelerindeki en büyük tehdit öğrenci sayısının artması" diyen Ünal, ÖSYM'nin kılavuzundan öğrendikleri kontenjan artışına hukuki olarak karşı çıkılabileceğini belirterek, "Ancak bu durumda da kamuoyu hekim ihtiyacı var ama fakülteler öğrenci istemiyor diyecek" dedi.



Ünal, tıp fakültelerinde planlanan kontenjan artışlarının fakültelerin fiziki kapasiteleri dikkate alınarak yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.



(AA)