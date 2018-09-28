Maliyetleri yüzde 20 arttı; akaryakıt fiyatları belediyeleri vurdu

Döviz kurundaki dalgalanma ile akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş, belediyeleri ve halkın hizmet alımını vurdu. Belediyelerin ulaşım, bakım, onarım gibi hizmetlerde kullandıkları araçların çalıştırılma maliyetleri, sene başına göre yüzde 20 oranında arttı.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre son 2 ayda akaryakıt almak isteyen belediyelerin yarısı ihalelerini iptal ederken, sözleşme imzalayanlar ise belirledikleri yaklaşık maliyetin çok üzerinde bedelle araçlarını çalıştırmak zorunda kaldı. Belediyelerin ulaşım, bakım, onarım ve altyapı hizmetlerinde kullandıkları araçların çalıştırılma maliyetleri ise sene başına göre yüzde 20 oranında arttı. Bu kapsamda son 2 ayda 30 belediye son aşamaya kadar gelen ihalelerini iptal etmek zorunda kaldı. İhalelerin iptali gerekçeleri ise “teklif veren istekli çıkmaması”, “bütün tekliflerin alıma ayrılan ödeneğin, yaklaşık maliyetin çok üzerinde olması” ile açıklandı.

Tamamlanan ihalelerdeki maliyet farkları ise dikkat çekti. Sözleşmeleri tamamlanarak son 2 ayda bedelleri açıklanan 60 belediyenin akaryakıt masrafları 80 milyon liraya ulaştı. İhalelerde belediyelerin kendi birim fiyatları üzerinden hesapladıkları yaklaşık bedeller ile imza atılan maliyetler arasındaki uçurum ise dikkat çekti. İhalelerini tamamlayan belediyelerin yüzde 90’ının kendi hesaplarının üzerinde maliyetle akaryakıtalmak zorunda kaldığı görüldü.