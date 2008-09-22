‘Maliyetler arttı bu nedenle elektriğe zam yaptık’

Ekim ayından itibaren geçerli olacak yüzde 9’luk elektrik zammının, TEDAŞ’a bağlı 20 elektrik dağıtım şirketinin maliyetlerinin 5.7 milyar YTL artmasından kaynaklandığı açıklandı.



Elektrik zammının ekonomik gerekçeleri şöyle oluştu:



Doğalgaz 595 dolar



Yılbaşından bugüne Türkiye’nin elektrik üretiminin yarısından fazlasını karşıladığı doğalgazın fiyatlarının hızla artması, elektrik maliyetlerini yükselttiği için enerji KİT’lerinin mali tablolarını bozdu. Bu yılın ilk 8 ayında üretilen 136 milyar kilovatsaat elektriğin yüzde 47’si doğalgazdan karşılanırken, bu üretim için kullanılan doğalgazın yılbaşında bin metreküpte 403 dolar olan fiyatı eylül ayına gelindiğinde 595 dolara ulaştı. Bu durumda 1 Ekim’den geçerli olmak üzere TETAŞ’ın toptan satış fiyatlarına yüzde 34 oranında zam yapıldı. Bu zamlarla doğalgaza gelen zamların maliyet üzerinde oluşturduğu yük azaltılmış oldu.



Kamu üretimi yetersiz



1 Temmuz 2008 tarihinde Yüksek Planlama Kurulu kararı olarak uygulanmaya başlayan Maliyet Bazlı Fiyatlandırma (MBF) Mekanizması ile maliyet artışlarının aynen vatandaşa yansıtılması gündeme geldi. Tüm bunlara ilave olarak, elektrik talebi hızla artarken kamu santrallerinin elektrik üretimlerinin yetersiz kalması nedeniyle dağıtım şirketlerinin özel sektörden daha yüksek bedelden aldığı elektriğin miktarı yükseldi.



Maliyetler bildirildi



MBF kapsamında 20 elektrik dağıtım şirketi zam talebiyle Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi (PMUM) olarak bilinen bu piyasadan mayıs, haziran ve temmuz aylarında daha yüksek bedelden aldıkları enerji ile ekim, kasım ve aralık aylarında kamu şirketlerinden almayı planladıkları enerjinin miktar ve tutarlarını geçen hafta EPDK’ya bildirdi. 20 dağıtım şirketinin, TETAŞ ve PMUM’dan satın aldıkları 40.5 milyar kilovatsaat elektriğin maliyetlerinin artışları nedeniyle yaklaşık 5.7 milyar YTL’lik bir gelir gereksinimi oluştuğunu bildirdi. Dağıtım şirketleri zarar etmemeleri için bu bedelin tüketicilere yansıtılmasını talep edince, EPDK elektriğe yüzde 9 oranında zam yaptı. Öte yandan, EPDK tarafından elektrikte konutta 19.572 YKr olarak açıklanan zamlı tarife bedeline yüzde 1 enerji fonu, yüzde iki TRT payı yüzde 5 belediye tüketimi ve yüzde 18 KDV eklenecek. Bu durumda vatandaşın ekim ayından itibaren faturalarına yansıyacak zamlı fiyatlar kilovatsaatte 25 YKR’ye kadar çıkacak. Kamuoyuna 17.640 YKr olarak açıklanan sanayi tarifesi de eklenecek vergi fon ve paylarla 21.7 YKr olarak sanayiciye yansıyacak.

