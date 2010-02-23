Maliye'den memura giyim yardımı

T24 - Maliye Bakanlığı, kamu çalışanlarına daha önce kıyafet olarak verilen giyim yardımının paraya çevrilerek ödenmesi yönünde çalışma başlattı.



1 ay içinde tamamlanması beklenen çalışmayla memurun sınıfına göre ödeme yapılacak. Giyim yardımının ortalama 50-70 lira arasında olacağı belirtiliyor.



Maliye memura giyim yardımları konusunda değişikliğe gidiyor. Giyim yardımları daha önce kişinin görevine uygun kıyafet olarak verilirken bundan böyle nakdi olarak ödeme yapılacak. Doktora doktor önlüğü, zabıtaya zabıta kıyafeti olarak verilen yardımlar son bulacak. Maliye bundan böyle parayı verecek gerisine karışmayacak.



Giyim yardımlarının kıyafet olarak verildiği dönemde suiistimaller yaşandığı yönündeki tartışmalar Maliye Bakanlığı'nı söz konusu düzenlemeye zorladı. Kamu kurumlarındaki yöneticilerin inisiyatifindeki giyim yardımları bundan böyle memurun kendisinde olacak. Yıllık olarak yapılacak giyim yardımı memurun maaş hesabına yatırılacak.



Söz konusu düzenlemenin yapıldığı Türk Sağlık-Sen Başkanı Önder Kahveci ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Maliye Bakanlığı Müsteşarı Naci Ağbal'ı ziyaretinde ortaya çıktı. Maliye Bakanlığı'nı ilgilendiren sorunları gündeme getirerek Müsteşara bir rapor sunan sendika yönetimi ek ödemede aylık mahsuplaşma gündeme getirildi. Sağlık çalışanların bu mağduriyetinin bir an önce sonlandırılması istendi. Ağbal konunun çözüme kavuşacağını düzenlemeyle ilgili çalışmaların devam ettiğini kaydetti.



Ziyarette dile getirilen bir diğer konu ise çalışanlara giyim yardımlarının nakdi olarak ödenmesi oldu. Konu ile ilgili olarak Türk Sağlık Sen Başkanı Kahveci çalışanların giyim yardımını malzeme olarak almak istemediklerini bunun sürekli sorun çıkaran bir uygulama olduğunu Müsteşar'a iletti. Bu yardımların nakdi olarak yapılmasını istedi.



Maliye Müsteşarı Naci Ağbal'ın da giyim yardımlarının nakdi ödeneceğini belirterek "Giyim yardımlarını bitireceğiz. Bunların parasını vereceğiz. Muhtemelen kısa bir süre içerisinde gerçekleşecektir." sözü verdi. Ayrıca, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri, sağlık ocaklarında ücretsiz yemek uygulamasının olmadığı Maliye Müsteşarı'na iletildi.





