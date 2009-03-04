Maliyeden Doğan Grubu’na manevi tazminat davası

Maliye Bakanlığı, vergi incelemesi ile ilgili açıklama ve haberler nedeniyle Doğan Yayın Holding AŞ aleyhine 100 bin TL manevi tazminat davası açtı.



Edinilen bilgiye göre söz konusu dava, "Doğan Yayın Holding AŞ nezdindeki vergi incelemesiyle ilgili olarak, gerek holding tarafından yapılan açıklamalar gerekse medyada çıkan haber ve açıklamalardaki suç teşkil eden unsurların, Maliye Bakanlığı'nın manevi şahsiyeti ve personele yönelik haksız isnat ve hakarete varan suçlamaları içerdiği" iddiasıyla açıldı.



Maliye Bakanlığı, bu çerçevede bugün Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde, Doğan Yayın Holding A.Ş aleyhine 100 bin TL manevi tazminat davası açılmasına yönelik başvuru yaptı.

Bakanlık ayrıca, Doğan Yayın Holding için Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda bulundu.

