Maliye'den 750 bin ev sahibine beyanname





T24- MTV ve trafik cezası borcu olanlar için uyarı mektubu hazırlayan Maliye Bakanlığı, kira geliri elde eden 750 bin kişiye de mart ayında beyanname gönderecek. Beyannamelere itiraz hakkı var. Ancak haklılığını ispat edemeyenlerden geriye dönük 5 yıllık vergi, yasal faizi ile tahsil edilecek. Maliye Bakanı Şimşek, "Geliri olan, artık vergisini de ödemeli." dedi.











Vergi gelirlerini artırmayı hedefleyen Maliye Bakanlığı ev sahiplerine doldurulmuş beyanname göndermeye hazırlanıyor. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kapımızı hiç çalmayanların kapısını çalıyoruz. Artık daha proaktifiz. Vatandaş gelsin de kapımızı çalsın diye beklemiyoruz, biz çalıyoruz." dedi.





Zaman'ın haberine göre, Şimşek, önceki akşam gazetelerin ekonomi editörleriyle bir araya geldiği toplantıda önceden hazırlanmış kira beyanname sistemi hakkında bilgi verdi. Şimşek, Gelir İdaresi Başkanlığı veri ambarında bulunan mükellefiyet, beyan, tapu, bankalardan gelen kira ve sigorta şirketlerinden gelen prim bilgileri esas alınarak gayrimenkul sermaye iradı beyannamelerinin Gelir İdaresi tarafından önceden doldurularak internet veya vergi daireleri aracılığıyla mükelleflerin onayına sunulacağı sistem üzerinde çalıştıklarını söyledi.





Şubatta testleri yapılacak sistem çerçevesinde martta kira geliri elde eden mükelleflere doldurulmuş beyanname yollanacak. Gayrimenkul sermaye iradına yönelik çalışmada herkesin beyannamesini belli ölçüde önceden doldurup mükellefe yollayacaklarını anlatan Şimşek, bu uygulamayı daha önce 4 ve üstü sayıda gayrimenkul geliri elde eden mükelleflere yaptıklarını ve hepsinin gelip vergilerini ödediğini de aktardı.





Vatandaş, doldurulmuş beyannameyi aldığında gitmezse ne olacak, sorusuna Bakan Şimşek, beyanın esas olduğunu vurgulayarak, "Şüphelendiğimiz mükellefleri incelemeye alabiliriz. Beyanda bulunursanız stopaj bellidir. Biz gelir bulursak o zaman 5 yıllık faizi ve cezasını gecikme faiziyle sizden talep ederiz." diye konuştu.





Şimşek, Gelir Vergisi'nde reform çalışmalarının da devam ettiğini ve bu konudaki ülke örneklerini de incelediklerini de anlattı. Danimarka'da Kurumlar Vergisi ve Gelir vergileri toplamının milli gelirlerinin yüzde 29'una ulaştığını, Türkiye'de ise bu oranın yüzde 6 olduğunu kaydeden Şimşek, AB ortalamasının ise yüzde 13 olduğunu da belirterek AB ortalamasına erişmenin bile önemli bir aşama olacağını belirtti.







Gelir Vergisi reformu yaparken pek çok değişkeni dikkate almaya çalıştıklarını da aktaran Şimşek, "Biz ilk yarıda Meclis'e göndeririz diye düşündük ama hep aklımızda 2012 yılı var. Amaç sistemi basitleştirmek daha adil kılmak ve kayıp kaçağı minimize etmek. Vergiyi tabana yayarak vergi gelirimizi artırmak istiyoruz. Bizim için iki öncelikli alan Gelir Vergisi reformu ve Vergi Usul Kanunu'nu güncellemek." dedi.



Hükümetin tasarrufları artırma yönündeki çalışmalarının sorulması üzerine konunun vergi boyutu hakkında bilgi veren Bakan Şimşek, mevduatta farklı vadelerde farklı vergi oranlarının uygulanmasının da gündemde olduğunu söyledi. Şimşek, bireysel emeklilik vergisel teşvik boyutunu yeniden masaya yatırdıklarını anlattı. Şimşek, geçen yıl yapılan çalışmalarla sukuk ihraçlarının da önünü açtıklarını ve Türkiye'de buna ilgi duyacak yatırımcılar olabileceğini ifade ederek dünyada son 10 yılda 150 milyar dolarlık sukuk ihracı yapıldığını söyledi.





Ocak ayında Körfez'deki yatırımcılarla bir araya geldiklerini de hatırlatan Bakan Şimşek, CEO'lara Türkiye'nin bölgesel ve küresel anlamda önemli bir ülke olduğunu anlattıklarını ve yatırım için çağrıda bulunduklarını söyledi.



Teşvik sistemi dış ticaret açığını da azaltacakYeni teşvik sistemi hakkında da bilgi veren Maliye Bakanı Şimşek, mevcut teşvik sisteminde de yer alan bölgesel kalkınmışlık farklarının en aza indirilmesi hedefinin aynen korunduğunu söyledi. Yeni teşvik sisteminin ayrıca dış ticaret açığını azaltmaya yönelik unsurlar içereceğini aktaran Şimşek şöyle konuştu: "Yeni dönemde Türkiye'nin ihracatının gelişmesine katkısının olacağına inandığımız 12 sektör belirledik. Genel hatlarıyla stratejik ürün ve sektörler belirlenecek onlara çok daha yüksek dozda destek verilecek. En az gelişmiş Güneydoğu ve Doğu'daki yaklaşımlar korunacak. Yatırım indirimi vardı. Kurumlar Vergisi indirilince kaldırılmıştı. Şimdi onu kısmi olarak yatırım süresince, sınırlı ölçüde indirime, imkan sağlayan bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Stratejik yatırımlar dediğimiz dış ticaret açığımızı azaltacak bazı alanlarda yoğun teşvik verilecek." Şimşek, büyük yatırımlarda da il ya da bölge şartı aramayacaklarını ve nerede yapıldığından bağımsız teşvik verileceğini de söyledi. Yeni teşvik sisteminin mevcuda ilaveten birkaç önemli boyutu olacağını belirten Şimşek, "Bölgesel kalkınmışlık farklarını azaltmaya yönelik çaba güçlenecek kümelenme hususu da sektörel teşvik kapsamında ön planda tutulacak." şeklinde konuştu.



Yeniden yapılandırmada tahsilat oranı yüzde 37



Maliye Bakanı Şimşek, yeniden yapılandırma çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Yeniden yapılandırma yapmadan önce bir çalışma yaptıklarını ve 1923 yılından 2010'a kadar neredeyse her 2,5 yılda bir mali yapılandırma yapıldığını hatırlattı. Şimşek, devletin alacağı ne kadardı, ne kadarı yapılandırıldı ve ne kadarı ödenmiş diye baktıklarında en iyi dönemde oranın yüzde 23'e çıktığını gördüklerini de belirterek, "Şimdi biz yüzde 37'ye vardık. Daha ikinci yılın başındayız. Çünkü biz 10 milyon kişiye hatırlatma gönderdik. Her bölgeyi de bir başkan yardımcısına zimmetledik." dedi. Bugüne kadar yeniden yapılandırmadan 14,5 milyar TL tahsil edildiği açıklanmıştı.

