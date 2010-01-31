Maliye'de sınav heyecanı

T24- Vergi gelirlerini artırmak için yeni yöntemler üzerinde çalışan Maliye'yi sınav heyecanı sardı...









Bazı çalışanlar da yıllık izinlerini bu döneme getirince Gelir İdaresi Başkanlığı'nda işler gecikmeye başladı. Edinilen bilgilere göre merkez ve taşra teşkilatında çalışan yaklaşık 8 bin kişi, gelir uzmanlığına yükselmek için harıl harıl ders çalışıyor. 27 Şubat'ta yapılacak sınav sonrasında başarılı olacak personelin maaşı 500 liraya kadar varan miktarda artış gösterecek.





Bu kapsamda öncelikli olarak 2 bin 500 kadro tahsis edilirken rakam 5 bine kadar çıkacak. İdare'nin merkez ve taşra teşkilatında gelir uzmanı olmak için memurların ders çalıştığını belirten üst düzey bir yetkili, "Sınavı kazanmak için yoğun bir ders çalışma temposu yaşanıyor. Bu da verimliliği az da olsa etkiliyor. Hatta birçok personelimiz iş çıkışında kursa bile gidiyor." dedi. İdare'nin Kasım 2009 itibarıyla bin 328'i merkezde olmak üzere toplam çalışan sayısı 41 bin 642. GİB'de görev yapan memur ve diğer personel sayısı 27 bin 656. Gelir uzmanı sayısı ise 6 bin 81.