-MALİYEDE MEMURİYET YAŞ SINIRI 35 ANKARA (A.A) - 05.03.2011 - Maliye Bakanlığında memuriyete giriş sınavlarındaki en fazla yaş sınırı 35'e yükseltildi. Maliye Bakanlığında Görevli Müfettiş, Kontrolör, Denetmen ve Uzmanların Görev ve Çalışma Yönetmeliklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle, söz konusu birimlerin gerçekleştirdiği memur sınavlarına katılmada daha önce en yüksek 30 olan yaş sınırı 35 olarak belirlendi. Buna göre, yazılı sınavın yapılacağı yılın ocak ayı başında 35 yaşını doldurmayanlar, söz konusu sınavlara girebilecek.