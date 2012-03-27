Maliye Müfettişleri Derneği’nde yeni yönetim seçildi

Maliye Müfettişleri Derneği Genel Başkanlığı'na Muammer Durak yeniden seçildi.

Derneğin 25 Mart Pazar günü yapılan olağan genel kurulunda Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Araştırma ve Değerlendirme Kurulu ile Haysiyet Divanı için seçimler yapıldı.

Dernek başkanlığına seçilen Muammer Durak, yaptığı konuşmada; Türkiye'nin en köklü kurumlarından olan Maliye Teftiş Kurulu'nun kapatılmasını eleştirdi. Durak, “Maliye Teftiş Heyeti'nin kapatılmasıyla 133 yıllık bütünlüğü olan devlet hizmetlisini yetiştirme prensip ve işlevinin inkıtaya uğradığı bir vakıadır. Keyfiyeti bu kararı alan mercilerin görüş ve takdirlerine bir kez daha sunuyoruz” dedi.

Maliye Müfettişleri Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, kurullara seçilen isimlerin listesi şöyle:

Yönetim Kurulu asil üyeleri

1- Muammer DURAK

2- Halit DEMİR

3- Ferruh TUNÇ

4- Arif KAPANOĞLU

5- Kürşat ÖZGÜLER

6- Alper DEMİR

Yönetim Kurulu yedek üyeleri

1- M. Hakan DURSUN

2- Mustafa ÖCELEN

3- Selçuk SEVİNÇ

4- Abdullah KARABOYACI

5- Fırat MUMCU

Denetleme Kurulu asil üyeleri

1- Ertuğrul KUMCUOĞLU

2- Süreyya TURGUT

3- Musa PİŞKİN

Denetleme Kurulu yedek üyeleri

1- Emrah AKIN

2- Göktuğ GÖKTAŞ

3- Aydın TÜLEK

Araştırma Kurulu üyeleri

1- Dr. Hüseyin IŞIK

2- Dr. Ahmet OZANSOY

3- Türkben PEDÜK

4- Serkan ERDİNÇ

Haysiyet Divanı asil üyeleri

1- Ömer CAHİT KAYRA

2- Ziya MÜEZZİNOĞLU

3- Nuri DEĞER

Haysiyet Divanı yedek üyeleri

1- Saim KIRGÖZ

2- Oğuz AYDEMİR

3- Metin KÖKAVCI