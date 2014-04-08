T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Maliye Müfettişleri Derneği Başkanlığı'na Muammer Durak yeniden seçildi

Muammer Durak, Ankara'da yapılan Olağan Genel Kurul'da yeniden Maliye Müfettişleri Derneği başkanlığına seçildi

08 Nisan 2014 21:56

Maliye Müfettişleri Derneği Başkanlığı'na Muammer Durak yeniden seçildi. Durak, “Kamu mali yönetim ve denetiminde 130 yılı aşan birikim ve deneyime sahip bulunan Maliye Teftiş Kurulu'nun yeniden açılacağına dair inancımızı koruyoruz” dedi.

Maliye Müfettişleri Derneği’nin 6 Nisan Pazar günü Ankara’da yapılan Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığa Muammer Durak yeniden seçildi.

Muammer Durak; yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Devlet geleneğimiz içerisinde önemli bir role sahip olarak 132 yıl boyunca gururla devletimize ve yüce milletimize hizmet etmiş bulunan; denetim ilke ve standartlarının, denetim etik kurallarının oluşturulmasına, denetimin bağımsızlığı, nesnelliği, objektifliği, etkinliği konularında köklü kurumsal gelenekleriyle kendisinden sonra kurulan denetim kurumlarına örnek olmuş ve rehberlik etmiş olan; bir asrı geçen bir süre ile devletin yönetim ve denetim kademelerine eleman yetiştiren Maliye Teftiş Kurulunun yeniden açılacağına dair inancımızı koruyoruz.

Seçim sonucu Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Araştırma ve Değerlendirme Kurulu ile Haysiyet Divanı üyelikleri şu isimlerden oluştu.

 

Yönetim kurulu asıl üyeleri

 

1 - Muammer Durak

2 - Halit Demir

3 -  Kürşat Özgüler

4 - Ferruh Tunç

5 - Arif Kapanoğlu

6 - Alper Demir

 

Denetleme kurulu asıl üyeleri

 

1 - Mustafa Kemal Doğru

2 - Aydın Tülek

3 - Ahmet Gürol

 

Araştırma kurulu üyeleri

 

1 - Dr. Hüseyin Işık

2 - Ahmet Ozansoy

3 - Mustafa Özdemir

4 - İsmail Dolmacı

 

Haysiyet divanı 'asıl' üyeleri

 

1 - Ömer Cahit Kayra

2 - Ziya Müezzinoğlu

3 - Nuri Değer

 

ETİKETLER

maliye teftiş kurulumaliye müfettişleri derneğimuammer durakhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24