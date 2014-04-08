Maliye Müfettişleri Derneği Başkanlığı'na Muammer Durak yeniden seçildi. Durak, “Kamu mali yönetim ve denetiminde 130 yılı aşan birikim ve deneyime sahip bulunan Maliye Teftiş Kurulu'nun yeniden açılacağına dair inancımızı koruyoruz” dedi.

Maliye Müfettişleri Derneği’nin 6 Nisan Pazar günü Ankara’da yapılan Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığa Muammer Durak yeniden seçildi.

Muammer Durak; yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Devlet geleneğimiz içerisinde önemli bir role sahip olarak 132 yıl boyunca gururla devletimize ve yüce milletimize hizmet etmiş bulunan; denetim ilke ve standartlarının, denetim etik kurallarının oluşturulmasına, denetimin bağımsızlığı, nesnelliği, objektifliği, etkinliği konularında köklü kurumsal gelenekleriyle kendisinden sonra kurulan denetim kurumlarına örnek olmuş ve rehberlik etmiş olan; bir asrı geçen bir süre ile devletin yönetim ve denetim kademelerine eleman yetiştiren Maliye Teftiş Kurulunun yeniden açılacağına dair inancımızı koruyoruz.”

Seçim sonucu Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Araştırma ve Değerlendirme Kurulu ile Haysiyet Divanı üyelikleri şu isimlerden oluştu.

Yönetim kurulu asıl üyeleri

1 - Muammer Durak

2 - Halit Demir

3 - Kürşat Özgüler

4 - Ferruh Tunç

5 - Arif Kapanoğlu

6 - Alper Demir

Denetleme kurulu asıl üyeleri

1 - Mustafa Kemal Doğru

2 - Aydın Tülek

3 - Ahmet Gürol

Araştırma kurulu üyeleri

1 - Dr. Hüseyin Işık

2 - Ahmet Ozansoy

3 - Mustafa Özdemir

4 - İsmail Dolmacı

Haysiyet divanı 'asıl' üyeleri

1 - Ömer Cahit Kayra

2 - Ziya Müezzinoğlu

3 - Nuri Değer