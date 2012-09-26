'Maliye kötü yönetiliyor' sözleri Mehmet Şimşek'i kızdırdı

Başta akaryakıt olmak üzere vatandaşı çileden çıkaran son zamların Maliye'nin kötü yönetiminden kaynaklandığına dair iddialar Maliye Bakanı'nı ve ekibini kızdırdı. Tam da AKP'nin Genel Kurulu sonrası beklenen kabine değişikliği öncesi yapılan bu eleştiriler manidar bulunuyor.

Maliye Bakanlığı kaynakları, "Tepkinin bize yönelmesi doğru değil. Bu önlem paketi Başbakan'ın onayı ve kararı olmadan hayata geçmez. 'Kerhen imzaladık' diyen bakanlar da kendilerini kurtarmaya çalışıyor" diyerek kendilerini savundu.

Vatan'dan Gülümhan Gülten'in haberine göre, Maliye Bakanlığı'nın başta alkol ve akaryakıt olmak üzere vergi artışlarına gitmesine dönük tepkiler kabinede sıkıntı yarattı.

Maliye Bakanlığı zamlarla ilgili eleştirilerin sadece kendi bakanlığına yönelmesine tepki gösterirken, bu kararın bir "hükümet kararı" olduğunu ve kabinedeki tüm bakanlar tarafından imzalandığını vurgulamaya başladı.

Maliye Bakanlığı kaynakları, özellikle de vatandaşın aleyhine olan bir vergi düzenlemesiyle ilgili Başbakan'ın onayı ve kararı olmadan adım atılamayacağını hatırlattı. Kaynaklar, kararın Başbakan'ın onayından geçtiğine dikkat çekti.

Bir Maliye Bakanlığı üst düzey bürokratı, "Zamlarla ilgili Başbakan'a bilgi verildi. Bu konuda defalarca toplantı yapıldı. Hatta Başbakan bir paket hazırlandığını ve bunun orta ve üst gelir gruplarına etkisi olacağını kamuoyuna da söylemişti. Dolayısıyla karar detaylarıyla konuya hakim olan Başbakan'ın bilgisiyle ve onun kararıyla alınmıştır. Ayrıca kabinedeki tüm bakanların bu kararda imzası bulunuyor. Bu karar sadece Maliye Bakanlığı'na fatura edilemez" diye konuştu.



Şimşek uyarı yapmıştı



Bir başka Maliye Bakanlığı yetkilisi, Bakan Mehmet Şimşek'in uzun süreden beri özellikle bazı icracı bakanlıkları, harcamalarını kısmadığı ve sürekli ödeneklerini aştığı gerekçesiyle eleştirdiğini söyledi.

Maliye Bakanlığı'nın yılbaşından bu yana söz konusu bakanlıkları uyardığını, yazılar yazarak harcamalarıyla ilgili hassasiyet istediğini vurgulayan kaynaklar, "Şimdi sonucun sadece Maliye Bakanlığı'na ihale edilmesi doğru değil" şeklinde konuştu.

Maliye Bakanı, eylül ayı başında diğer bakanlıkların harcamalarını artırmasından yakınmış ve şöyle konuşmuştu:

"2013 yılı bütçesi ve bütçe tedbirleri üzerinde çalışıyoruz. Yılbaşından bu yana bütün bakanlıkları yazıyla uyardık ve bu sene bütçenin durumunun iyi olmayacağını söyledik. Fakat birçok bakanlık bizi dinlemedi. Hâlâ bazı bakanlıkların yani bizimle görüşülmeden, tartışılmadan, kaynağı ortaya koymadan harcamayı genişletme söylemlerini duyuyoruz. Bütçe disiplininin korunmasına yönelik çaba gösteriyoruz. Bu sene bütçe hedeflerini tutturamayacağız."



'Kerhen imzaladık' diyenler



Diğer bakanlıkların da söz konusu zamlardan dolayı sıkıntı yaşadığı, kararnamede imzası bulunan bazı bakanların ise bu imzayı "kerhen" attıklarını ifade ettikleri biliniyor.

Buna göre, zam kararının, vatandaşları olduğu kadar hükümet üyelerini de rahatsız ettiği, zamlara, bu ölçekte ihtiyaç duyulmasıyla ilgili Maliye Bakanlığı'nı sorumlu tuttukları belirtiliyor.



Genel kurul öncesi çok ilginç gelişmeler



Başbakan'a yakınlığıyla bilinen Sabah Gazetesi'nde, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ağır bir şekilde eleştiren ve "Kötü yönet halka ödet" başlığıyla çıkan haberin ardından bakanlık kulisleri de kaynamaya başladı.

Maliye Bakanlığı'nın söz konusu gelişmeden büyük rahatsızlık duyduğu öğrenildi. Bazı üst düzey bakanlık yetkilileri, böyle bir gelişmenin rastlantısal olmadığını ve söz konusu bakanlara bir mesaj taşıdığı yorumunu yaptı.

AKP'nin 30 Eylül'deki Genel Kurulu ve ardından beklenen kabine değişikliği gündemdeyken bu gelişmelerin yaşanmasının manidar olduğu vurgulanıyor.