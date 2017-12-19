Maliye Bakanlığı'nın sitesindeki değişiklikle gündeme geldi, kaç bakanlığın anasayfasında Atatürk yok?

Maliye Bakanlığı’nın internet sitesindeki Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafının kaldırılarak Bakan Naci Ağbal’ın fotoğrafının konulması sosyal medyada tepki çekerken, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık’ın internet sitelerinin yanı sıra, 21 bakanlığın internet sitesinin kaçının anasayfasında Atatürk’le ilgili paylaşım bulunduğu merak konusu oldu. Sözcü’den Kemal Elibol’un haberinde sitede Atatürk fotoğrafının bulunduğu bölgeye site içi arama çubuğu konulduğu görülüyordu.
Cumhurbaşkanlığı’nın internet sitesinin anasayfasının alt bölümünde Atatürk Özel başlıklı bir bölüm yer alırken, Başbakanlık’ın anasayfasının alt bölümünde de T.C. Başbakanlık Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi’ne yönlendirilen bir Atatürk fotoğrafı bulunuyor. Öte yandan 21 bakanlığın 14’ünde Atatürk’le ilgili fotoğraf ve bağlantı adresleri bulunurken, 7 bakanlığın anasayfasında Atatürk’le ilgili herhangi bir içerik bulunmuyor.
Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve 21 bakanlığın anasayfasındaki Atatürk içeriklerinin durumu şöyle:
Cumhurbaşkanlığı – Atatürk Özel Bölümü
Başbakanlık – Atatürk Araştırma Merkezi bağlantısı
Adalet Bakanlığı – Var
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı – Var
Avrupa Birliği Bakanlığı – Var
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı – Yok
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı – Var
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı – Yok
Dışişleri Bakanlığı – Var
Ekonomi Bakanlığı – Yok
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı – Yok
Gençlik ve Spor Bakanlığı – Atatürk Köşesi
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı – Var
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı – Yok
İçişleri Bakanlığı – Var
Kalkınma Bakanlığı – Var
Kültür ve Turizm Bakanlığı – Var
Maliye Bakanlığı – Yok
Milli Eğitim Bakanlığı – Var
Milli Savunma Bakanlığı – Var
Orman ve Su İşleri Bakanlığı – Var
Sağlık Bakanlığı – Yok
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı – Var