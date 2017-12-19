Maliye Bakanlığı'nın sitesindeki değişiklikle gündeme geldi, kaç bakanlığın anasayfasında Atatürk yok?

Maliye Bakanlığı’nın internet sitesindeki Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafının kaldırılarak Bakan Naci Ağbal’ın fotoğrafının konulması sosyal medyada tepki çekerken, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık’ın internet sitelerinin yanı sıra, 21 bakanlığın internet sitesinin kaçının anasayfasında Atatürk’le ilgili paylaşım bulunduğu merak konusu oldu. Sözcü’den Kemal Elibol’un haberinde sitede Atatürk fotoğrafının bulunduğu bölgeye site içi arama çubuğu konulduğu görülüyordu.

Cumhurbaşkanlığı’nın internet sitesinin anasayfasının alt bölümünde Atatürk Özel başlıklı bir bölüm yer alırken, Başbakanlık’ın anasayfasının alt bölümünde de T.C. Başbakanlık Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi’ne yönlendirilen bir Atatürk fotoğrafı bulunuyor. Öte yandan 21 bakanlığın 14’ünde Atatürk’le ilgili fotoğraf ve bağlantı adresleri bulunurken, 7 bakanlığın anasayfasında Atatürk’le ilgili herhangi bir içerik bulunmuyor.

Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve 21 bakanlığın anasayfasındaki Atatürk içeriklerinin durumu şöyle:

Cumhurbaşkanlığı – Atatürk Özel Bölümü

Başbakanlık – Atatürk Araştırma Merkezi bağlantısı

Adalet Bakanlığı – Var

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı – Var

Avrupa Birliği Bakanlığı – Var

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı – Yok

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı – Var

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı – Yok

Dışişleri Bakanlığı – Var

Ekonomi Bakanlığı – Yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı – Yok

Gençlik ve Spor Bakanlığı – Atatürk Köşesi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı – Var

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı – Yok

İçişleri Bakanlığı – Var

Kalkınma Bakanlığı – Var

Kültür ve Turizm Bakanlığı – Var

Maliye Bakanlığı – Yok

Milli Eğitim Bakanlığı – Var

Milli Savunma Bakanlığı – Var

Orman ve Su İşleri Bakanlığı – Var

Sağlık Bakanlığı – Yok

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı – Var