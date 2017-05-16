Maliye Bakanlığı'nın raporuna göre, bütçe referandum sürecinde 17.9 milyar lira açık verdi!

Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı bütçe nisan ayında 3 milyar lira, ocak - nisan döneminde de 17.9 milyar lira açık verdi. Bütçe hakkında hükümetin referandum öncesinde yaptığı harcamalar nedeniyle açık vermeye devam ettiği yorumu yapıldı. Yılın 4 ayında "örtülü ödenek"ten yapılan harcamaların toplamı 786.2 milyon lira oldu. Güvenlik ve savunma harcamaları ise bir önceki aya göre yaklaşık 3 kat arttı. Martta 399.7 milyon lira olan savunma güvenlik harcamaları nisan ayında 1 milyar 28 milyon 792 bin liraya yükseldi.

Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Çakır'ın haberine göre, Maliye Bakanlığı bütçeden nisan ayında yapılan harcamaların yer aldığı tabloları yayımladı. Bu tablolara göre, bütçe gerçekleşmeleri ile nisanda bütçeden yapılan bazı harcamalar şöyle:

Açık 17.9 milyar: Nisan’da bütçe gelirleri 53 milyar lira, bütçe giderleri ise 56 milyar lira olarak gerçekleşti. Bütçe gelirleri ocak - nisan döneminde 197.8 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 22.5 yükselerek 215.7 milyar lira oldu. Faiz hariç giderler ise 193.6 milyar TL olarak gerçekleşti. Nisan ayında bütçe 3 milyar TL, ocak - nisan döneminde ise 17.9 milyar TL açık verdi.

‘Ilımlı seviye’ beklentisi: Maliye Bakanı Naci Ağbal, ertelenen sosyal güvenlik primlerinin geçici etkisi dikkate alındığında ilk dört ayda bütçe açığının 11.9 milyar TL seviyesinde olduğunu belirtti. Ekonomik büyümeyi destekleyici kararların ve teşvik unsurlarının etkisiyle bütçe açığının yılın ilk dört ayında geçen yıla göre daha yüksek olduğuna işaret eden Ağbal, “Ekonomide ortaya çıkan canlanma ve geçici uygulamaların sona ermesi ile birlikte bütçe açığındaki artış trendi daha ılımlı bir seviyeye doğru gelişme gösterecektir” dedi. Ağbal, 2017 bütçesinde bir taraftan ekonomik büyümeyi destekleyen politikalar sürdürülürken diğer taraftan bütçe açığının sürüdürülebilir seviyelerde kalması noktasında gerekli kararlılığın devam edeceğini de kaydetti.

Vergi geliri arttı: Maliye Bakanı Ağbal, nisanda vergi gelirlerinin yüzde 14.3 arttığını, bu oranın vergi gelirlerinde 2017 yılının tamamı için öngörülen yüzde 11.4’lük artış oranının üzerinde olduğuna da dikkat çekti.

Tüketim: Bütçeden nisanda mal ve hizmet alımları için 4.4 milyar lira harcama yapıldı. Üretime yönelik mal ve hizmet alımları 519 bin lira olurken, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları ise 2.2 milyar lira oldu.

Güvenlik, savunma yükseldi: Bütçeden güvenlik ve savunmaya yönelik mal, malzeme ve hizmet alımları nisan ayında yükseldi. Yaklaşık 3 kat artış yaşandı. Mart ayında 399.7 milyon lira olan bu harcamalar, nisanda 1 milyar 28 milyon 792 bin liraya ulaştı. Geçen yıl nisan ayında bu kalemden 304.4 milyon lira harcama yapılmıştı. Bu yılın dört ayında yapılan güvenlik ve savunma harcamalarının toplamı da 1.6 milyar liraya çıktı. Güvenlik, savunma harcamaları içerisinde en büyük kalemi 547.9 milyon lira ile silah, araç, gereç ve savaş teçhizatı alımları oluşturdu. İkinci sırada ise 162.2 milyon lira ile mühimmat alımları yer aldı.

‘Örtülü’ harcamaları: Bütçe giderleri içerisinde ‘gizli hizmet giderleri’ olarak yer alan ‘örtülü ödenek’ harcamaları nisan ayında 103.7 milyon lira oldu. Yılın 4 ayında örtülü ödenekten yapılan harcamaların toplamı da 786.2 milyon liraya çıktı.

Gözaltı harcamaları: Gözaltına alınanlar için yapılan harcamaların yer aldığı ‘güvenlik kuvvetleri nezaretinde bulundurma giderleri’ de 695 bin lira oldu.

"Hizmet alımlarına 1.7 milyar"

12.1 milyon lira: Bütçeden hizmet alımları için nisanda 1.7 milyar lira harcama yapıldı. Kiralar için de 119 milyon lira harcandı. Taşıt kiralamaları için 49.5 milyon lira ödendi. Temsil ve tanıtma giderleri için de bütçeden nisanda 12.1 milyon lira çıktı.

Sosyal güvenlik: Bütçeden sosyal güvenlik kurumlarına nisan ayında 5.3 milyar lira aktarıldı.

AGM'ye 523 milyon: Kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler 646.8 milyon lira oldu. Bu kapsamda seçim giderleri için yapılacak ödemeler 111.3 milyon lira olarak gerçekleşti. Avrupa Gençlik Merkezi’ne de 523.3 milyon lira ödeme yapıldı.

Hane halkı transferleri: Hane halkına yapılan transferler nisan ayında 3.9 milyar lira oldu. Sosyal amaçlı transferler de 560 milyon lira olarak gerçekleşti