"Maliye Bakanlığı'nın 30 milyar liralık 'danışmanlık bütçesi' var; denetim yok"

İyi Parti'nin Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, “Maliye Bakanlığı'nın 30 milyar liralık bir ‘danışmanlık bütçesi’ var, şahıslara ödenen paralar bunlar, denetimi de yok” açıklamasında bulundu.

Türkiye'de 30 milyon insanın kredi borcu bulunduğu, 4 buçuk milyon insanın borcunun ya takibe düşmüş ya sicile işlenmiş ya varlık şirketlerine satılmış olduğunu belirten Yımaz, "25 milyonun üzerinde icra dosyası var. Üstelik bu insanlar sadece kredi borçlarını değil, elektrik, su, doğalgaz faturalarını, kiralarını da ödeyemez haldeler. Zaten bu çark birbirini besliyor, borç kapatmak için kredi çekiliyor. İçinden çıkılmaz hale geldi bu durum." dedi.

Sözcü’den Özlem Gürses’e konuşan Durmuş Yılmaz açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Bu ülkede kabul edin ya da etmeyin, hiçbir finansal okur yazarlığı olmayan, eğitimsiz, istihdamın dışında, yoksul bir kesimi var. Toplumun en alt kesimi. Bu insanlar bankalarla imzaladıkları sözleşmelerde eşit koşullarda değiller… Faizden, cezai faizden haberleri yok. Biz İYİ Parti olarak bu vatandaşlarımızın borçlarını satın alarak, sileceğiz. Bunun toplam maliyeti 8 milyar TL. 2018 bütçesinin yüzde 1'i, finanse edilebilir.

"30 milyar liralık bir 'danışmanlık bütçesi' var"

"(8 milyar TL'yi nerden bulacağız)Elbette gökten bıldırcın helvası yağmayacak, kamudan elde edilen gelirlerle yapılacak bu. Ne kazanırsak onu yeriz, ne üretirsek onu paylaşırız. Eğer bunu piyasadan borçlanırsak ya da vergiyi artırarak yaparsak, kaşıkla verip kepçeyle almaktır bu. Bunu yapmayacağız, sadece tercihleri değiştirerek bu kaynağı yaratmak mümkün.

"Mesela Maliye Bakanlığı'nın 30 milyar TL'lik bir “danışmanlık bütçesi” var, şahıslara ödenen paralar bunlar, denetimi de yok. Bu danışmanları kaldıracağız. Bakın tek bir kalemle ne kadar kaynak çıktı ortaya…"