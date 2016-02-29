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Ekonomi

Maliye Bakanlığı yönetiminde değişiklik

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne Abdullah Kaya getirildi

29 Şubat 2016 16:23

Maliye Bakanlığı üst yönetiminde önemli değişiklikler yapılırken, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne Milli Emlak Genel Müdürü Abdullah Kaya getirildi.

Resmi Gazete'de önceki gün yer alan atama kararlarına göre, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü İlhan Hatipoğlu ve Vergi Başmüfettişi Halit Öcal müsteşar yardımcılıklarına getirildi. Muhasebat Genel Müdürlüğü'ne ise Strateji Geliştirme Başkanı Ertan Erüz atandı.

Müsteşar Yardımcısı Mürsel Ali Kaplan, Gelir İdaresi Başkanı Metin Kayrak, Gelir İdaresi Başkan Yardımcıları Mehmet Aytuğ, Şinasi Candan, Gelir Politikaları Genel Müdürü Erol Öz, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı Adem Kabadayı ise bakanlık müşavirliklerine atandı.

Strateji Geliştirme Başkanlığına Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Hakan Ay, Gelir İdaresi Başkan yardımcılıklarına Ankara Vergi Dairesi Başkanı Mahmut Sütçü, Gelir İdaresi Daire Başkanı Ayşe Dilbay ve Yıldırım Bozbıyık atandı.

Aynı gazetede yer alan diğer bir kararla, Milli Piyango İdaresi Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına aynı yer Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Muammer Çolak getirildi.

Milli Piyango Yönetim Kurulu Üyeliğine de Serhat Kemal Yılmaz atandı.

Yayımlanan yeni kararla Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'ne getirilen Abdullah Kaya, daha önce Milli Emlak Müdürlüğü ve Vergi Dairesi Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

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