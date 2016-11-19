Maliye Bakanlığı'nda 'FETÖ' operasyonu; 36 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan Maliye Bakanlığında görevli 60 kişiden 36'sı gözaltına aldı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 60 zanlının yakalanması için operasyon başlattı.

Operasyon kapsamında 36 kişi gözaltına alınırken, diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlıların, Maliye Bakanlığı personeli oldukları öğrenildi.