Maliye Bakanlığı, İSKİ’nin “insani su hakkı” kapsamında ücretlendirmediği su kullanımından vergi almaya başladı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Sayıştay Başkanlığı Denetim Raporu ve İstanbul Vergi Denetim Başkanlığı’nın inceleme raporu doğrultusunda, “Bakım Bedeli” ve “İnsani Su Hakkı” kapsamında eksik alınan KDV’lerin abonelerin faturalarına geçmiş dönem borcu olarak yansıtılacağını duyurdu. İSKİ toplanacak paranın Maliye Bakanlığı'na aktarılacağını bildirdi.

İSKİ’den yapılan açıklamada, Sayıştay Başkanlığı Denetim Raporu ve İstanbul Vergi Denetim Başkanlığı’nın inceleme raporunda, "2016-2017-2018-2019-2020 yıllarında tahsil edilen 'Bakım Bedeli' üzerinden alınan KDV’nin ve 2019-2020-2021 yıllarında İstanbullulara 'İnsani Su Hakkı' kapsamında ücretsiz olarak verilen suya da emsal bedel üzerinden KDV hesaplanarak beyan verilmesi gerektiği"nin belirtildiği hatırlatıldı. Bu çerçevede söz konusu KDV’lerle ilgili fark tutarının abonelerin faturasına "geçmiş dönem borcu" olarak yansıtılacağı ve tahsil edilen bu bedellerin de Hazine ve Maliye Bakanlığı’na aktarılacağı duyuruldu.

İSKİ’den yapılan açıklama şöyle:

“Sayıştay Başkanlığı Denetim Raporu ve İstanbul Vergi Denetim Başkanlığı’nın inceleme raporu sonucunda, 2016-2017-2018-2019-2020 yıllarında tahsil edilen “Bakım Bedeli” üzerinden alınan KDV’nin tahakkukunun eksik yapıldığı tespit edilmiştir.

Yine aynı raporlarda, 2019-2020-2021 yıllarında İstanbullulara “İnsani Su Hakkı” kapsamında ücretsiz olarak verilen suya da emsal bedel üzerinden KDV hesaplanarak beyan verilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Bu sebeplerle bahse konu KDV’lerin fark tutarı abonelerin faturasına geçmiş dönem borcu olarak yansıtılacak ve tahsil edilen bu bedeller Hazine ve Maliye Bakanlığı’na aktarılacaktır.”