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Maliye Bakanlığı Gezici Araştırma Şirketi'ne polis baskınına ne dedi?

'AKP'nin oyları yüzde 40'ın altına düştü' diyen Gezici Araştırma Şirketi'ne yapılan polis baskını ile ilgili Maliye Bakanlığı açıklama yaptı

25 Şubat 2015 16:47

Gezici Araştırma Şirketi’nden dün yapılan incelemelere ilişkin Maliye Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Bakanlık açıklamasında, yapılan işlemin 'rutin' olduğuğuna değinildi.

Gezici Araştırma'nın yaptığı kamuoyu yoklaması sonuçlarını 23 Şubat’ta açıklamasından 2 gün sonra Maliye müfettişleri tarafından denetime alınmıştı. Şirketin sahibi Murat Gezici'nin “Amaç baskı kurmak, gözdağı vermek, anketlerimizin yayımlanmasını engellemek. En son araştırmam çok dikkat çekti. İtibarsızlaştırmak için yaptılar” yönündeki açıklamalarından sonra Maliye de bir açıklama yaptı.

Yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

 

'Her mükellef için yapılan bir işlem'

 

Bugün bazı gazetelerde,  bir araştırma merkezine; açıkladığı anket sonuçlarına göre, Maliye'nin baskın yaptığı iddialarına yer verilmiştir. Son derecede bilgi eksikliğiyle ve tek taraflı yapılan bu haberlerle, firma sahibinin bilinçli bir şekilde konuyu çarpıtarak, kamuoyunu yanlış yönlendirme gayretinde olduğu anlaşılmıştır. Vergi mahremiyeti nedeniyle haberde geçen konuyla ilgili Bakanlığımızca detaylı açıklama yapılamamakla birlikte, yapılan işlem mükellefin bildirimi üzerine yapılmış rutin bir yoklama işleminden ibarettir. Her mükellef için yapılan rutin bu işlemleri vergi müfettişleri ve  mali polis baskını gibi ifadelerle çarpıtarak, kamuoyunu yanlış yönlendirme ve baskıcı gibi bir algı oluşturma çabalarına daha önce de rastlanılmıştır." 

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