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Ekonomi
Deutsche Welle

Maliye bakanları Yunanistan için toplanıyor

Euro Bölgesi maliye bakanları Yunanistan gündemi ile Brüksel'de toplanıyor.

16 Şubat 2015 11:00


Euro Bölgesine üye ülkeler Aleksis Tsipras'ın liderliğindeki yeni Yunan hükümetinin borç silme talebini reddetmişti. Atina ise borç silme yerine uluslararası kreditörlerin elindeki tahvilleri yeni tahvillerle takas edilmesini gündeme getirmişti.

Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve IMF'den oluşan Troyka 2010 yılında Yunanistan'ı 240 milyar dolarlık yardım programı ile iflastan kurtarmıştı. Hâlihazırdaki yardım programının süresi şubat ayının sonunda doluyor. Bu nedenle Yunanistan ile kreditörler arasında şubat sonuna kadar bir uzlaşmaya varılmış olması gerekiyor.

Tsipras geçen hafta yapılan AB devlet ve hükümet başkanlarının gayrıresmi zirvesinde Euro Grubu Başkanı Jeroen Dijsselbloem ile görüşmüş, buluşmada pazartesi günü yapılacak Euro Grubu toplantısı öncesinde uzmanlar düzeyinde müzakerelere başlanması kararı alınmıştı. Hafta sonunda AB Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası (AMB) ve Uluslararası Para Fonu'na (IMF) bağlı uzmanlar taraflar arasında uzlaşı formüllerini tartıştı. Çözüm arayışının bugün bakanlar düzeyinde devam etmesi bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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