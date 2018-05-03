Maliye Bakanı'ndan Türkiye'nin notunu düşüren S&P'ye: Bu ülkede seçim olduğunu bilmiyor musun?

Maliye Bakanı Naci Ağbal, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P), Türkiye'nin yabancı para cinsi kredi notunu, bozulan mali disiplin ve yüksek seyreden enflasyonu gerekçe göstererek bir basamak düşürmesine ve karar sonrasında yapılan açıklamada “Seçimlerle ilgisi yok” denmesine tepki gösterdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan Bakan Ağbal, raporu baştan sona okuduğunu belirterek kuruluşun şubat ayında, bir sonraki değerlendirmeyi Ağustos ayında yapacağını söylediğini hatırlattı. "Anlaşılmaz şekilde, seçime gidilen bir ülkede, yeni ve olağanüstü hiçbir gelişme yokken neden bu raporu yazdılar" diye soran Ağbal, şöyle konuştu:

"Seçime yakın zamanlarda bu tür değerlendirme raporları yazılmaz. Seçim sonrasında ortaya konulur. S&P'yi, plansız programsız böyle bir açıklamaya sevk eden yeni gelişmeler nelerdir? Kuruluş, bu açıklamaya kendisini iten durumu açıklamalıdır.

"Açıklama yapacaksın, 'seçimle ilgisi yok' diyeceksin; gülerler insana"

"Dün, kuruluşun yetkilisi kalkmış 'bu açıklamamızın seçimle ilgisi yok' diyor. Bu daha da abes bir şey. Seçim olan bir ülkenin ekonomisine ilişkin açıklama yapacaksın, sonra 'seçimle ilgisi yok' diyeceksin. Gülerler insana. Kuruluş, kendine yakışmayan bir tavır sergiledi.

Şubattan bugüne genel trendde olağanüstü bir değişiklik olmaksızın bu açıklamanın yapılması, siyaseten kendisini malzeme yapmaktan başka bir şey değil. 'Raporun seçimlerle alakası yok' açıklaması, onlar adına utanç verici bir açıklamadır. Bu ülkede seçim olduğunu bilmiyor musun? Bizim duruşumuz, siyasi polemik duruşu değil. Bu zaman diliminde hiçbir şey yapmamaları lazımdı. Niye Amerika'da Fed seçim öncesi karar almadı da kimse ses çıkarmadı?"