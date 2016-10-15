Maliye Bakanı'ndan KDV açıklaması

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB) 22. Olağan Genel Kurulu Sheraton Oteli'nde başladı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, burada yaptığı konuşmada, yeniden yapılandırma kapsamında, düzenlemenin hayata geçtiği günden 14 Ekim'e kadarki süreçte Gelir İdaresi Başkanlığına 3 milyon 413 bin 757 başvuru yapıldığını belirterek, başvurular çerçevesinde bugüne kadar 27,8 milyar liralık alacağı yapılandırdıklarını kaydetti.

Bugüne kadar bu yasa kapsamında yaklaşık 900 milyon liralık da tahsilat yaptıklarını anlatan Ağbal, bu miktarın önümüzdeki günlerde artmasını beklediklerini söyledi.

Ağbal, beyannamelerin süresinin uzatılması talebine ilişkin olarak da "Ne siz bizden böyle bir talepte bulunun ne de biz son gün son dakikada böyle bir iş yapalım. Her ay acaba bu beyanname verme süresini uzatacak mı diye bir beklenti oluşuyor. Bence bu beklentinin arkasındaki esas neden iş yükü. Bu açıdan birinci önceliğimiz bu beyannamelerin süresinde verilmesini engelleyen faktörleri ortadan kaldırmak, buna rağmen eğer beyanname verme süresinin uzatılması gerekiyorsa, bunu yapmak. Bunu yaparız." dedi.

Damga vergisi konusunda yapılan çalışmalara ilişkin olarak da Ağbal, "Damga vergisinin bir anda kaldırılabilmesi mümkün değil, ama ne zaman dolaysız vergilerde gerçekten reform yapabilirsek, dolaysız verginin bazını büyütebilirsek, vergi gelirlerimizi artırırsak, zaman içinde bunu yapabiliriz." ifadesini kullandı.

Sektörün KDV indirimi talebine ilişkin olarak da Ağbal, "KDV oranlarına dokunamam, bu başka bir şey. KDV oranları yüzde 18. Biz bunu yüzde 8'e, yüzde 1'e indirdiğimiz zaman sürekli sistem bozuluyor." dedi.