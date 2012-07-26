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Maliye Bakanı, YÖK Başkanı'yla üniversite harçlarını görüşecek

Başbakan Erdoğan dün yaptığı açıklamada üniversite harçlarının önümüzdeki sene kalkacağını açıkladı

26 Temmuz 2012 17:01

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversite harçlarının kaldırılması için talimat vermesinin ardından bugün Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya bir araya gelecek. Toplamda 1.1 milyar lira tutan harçların hangi koşullarda kaldırılabileceğinin çerçevesi çizilecek.
 
Başbakan'ın “Önümüzdeki dönemde harç almayı düşünmüyorum, bu benim bütün arkadaşlarıma teklifim” sözlerinin ardından Maliye Bakanı Şimşek, YÖK Başkanını kabul edecek.
 
Görüşmede, iki yıllık yüksek okullardan doktoraya kadar toplam 4 milyon öğrenciyi ilgilendiren 1.1 milyar lira tutan harçların, tümden kaldırılıp kaldırılmayacağının ele alınması bekleniyor. Harçsız üniversite için ‘başarı’ şartının aranıp aranmayacağı, ikinci öğretim harçları ile master ve doktora harçlarının da buna dahil edilip edilmeyeceği bu çerçevede değerlendirilecek unsurlar olacak.

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