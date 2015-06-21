Maliye Bakanı Şimşek'ten kamu idarelerine bütçe uyarısı

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu idarelerinin, bütçe tekliflerini 6 Temmuz'a kadar Bakanlığa göndermeleri gerektiğini belirterek, "Bununla ilgili genelgeyi kendilerine gönderdik ve bütçe çalışmaları resmen başlamış oldu" ifadelerine yer verdi.

Şimşek, orta vadeli mali planın, idarelerin ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanması ve bütçe sürecinde etkinliğin sağlanması amacıyla 2016-2018 dönemi bütçe hazırlık çalışmalarının başlaması çağrısında bulundu.



Şimşek, bütçenin geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da şeffaf, etkin ve verimli bir şekilde oluşturulması için gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.



Bu kapsamda çalışmaların başladığını aktaran Şimşek, sürece ilişkin şunları kaydetti:



"Süreç; Bakanlar Kurulunun Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan Orta Vadeli Programın (OVP) en geç eylül ayının ilk haftası sonuna kadar kabul etmesi ile başlayacak. OVP ile uyumlu olmak üzere, ödenek teklif tavanlarını içeren ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Mali Plan, en geç eylül ayının 15'ine kadar Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanacak.



Bu doğrultuda, kamu idarelerinin bütçe tekliflerini ve yatırım programını hazırlama sürecini yönlendirmek üzere; bütçe çağrısı ve eki bütçe hazırlama rehberi Maliye Bakanlığınca, yatırım genelgesi ve eki yatırım programı hazırlama rehberi ise Kalkınma Bakanlığınca hazırlanarak en geç eylül ayının 15'ine kadar Resmi Gazetede yayımlanacak."



Genelge bitti, çalışmalar başladı

İdarelerin de bütçelerini bu belgeleri esas alarak hazırlayacağını anlatan Şimşek, konuya ilişkin genelgeyi idarelere gönderdiklerini ve bütçe çalışmalarının resmen başladığını ifade etti.



Şimşek, söz konusu genelgeye göre, idarelerin bütçe tekliflerini 6 Temmuz'a kadar Maliye Bakanlığına göndermeleri gerektiğini sözlerine ekledi.